Praha přišla o svou šestou nejvyšší stavbu

16.5.2026 06:06 | PRAHA (Ekolist.cz) | Petra Losertová
Zdroj | Veolia Energie
V areálu Teplárny Michle byl kvůli nevyhovujícímu technickému stavu odstraněn 120 metrů vysoký komín, který byl šestou nejvyšší stavbou na území hlavního města. Jeho demolice je součástí rozsáhlé modernizace areálu, kterou připravuje společnost Pražská teplárenská ze skupiny Veolia Energie.
 
Nejvyšším stavbám Prahy, jimž dominuje 216 metrů vysoký Žižkovský vysílač, dlouhodobě vévodí komíny. Ještě na začátku letošního roku jich bylo mezi deseti nejvyššími stavbami hned osm. Po demolici michelského 120metrového komínu je tento počet o jeden nižší.

„Vzhledem k blízké zástavbě a infrastruktuře probíhala řízená demolice ve dvou fázích. V první byl komín shora rozebrán s využitím malé mechanizace až do výšky 36 metrů, ve druhé nastoupila těžká technika, která odstranila zbytek stavby,“ uvádí Michal Jirman, technický ředitel skupiny Veolia Energie. Samotné bourací práce trvaly přibližně 30 dní.

Odstraněný komín byl postaven na počátku 60. let minulého století a sloužil původní uhelné technologii teplárny. Z provozu byl odstaven v roce 1996 při ukončení spalování uhlí v Teplárně Michle. Odborné posouzení potvrdilo, že technický stav komínu představuje riziko už v roce 2020, jeho odstranění tak bylo nevyhnutelné.

Demolice komínu zapadá do širší přeměny areálu Teplárny Michle. V letních měsících se plánuje zahájení demontáže nepotřebné technologie parního plynového kotle K6. Uvolněny prostor umožní instalaci nových energetických technologií lépe vyhovujícím současným požadavkům na vyšší efektivitu výroby tepla a snižování emisí.

„Jedním z našich klíčových záměrů je výstavba nového elektrokotle, který plánujeme uvést do provozu v roce 2027. Díky němu bychom byli schopni pružněji reagovat na potřeby odběratelů tepla a zároveň dál snižovat dopady provozu teplárny na životní prostředí,“ dodal Michal Jirman.

Petra Losertová
Autorka je PR konzultantkou společnosti Veolia Energie.
