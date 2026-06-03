https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/prazsti-vodohospodari-pokracuji-v-budovani-protipovodnove-ochrany-stok
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Pražští vodohospodáři pokračuji v budování protipovodňové ochrany stok

3.6.2026 11:14 (ČTK)
Stoupající hladina moře
Stoupající hladina moře
Licence | GNU Free Documentation License (Svobodná licence GNU pro dokumenty)
Foto | Marek Nowocień / Wikipedia
Pražská vodohospodářská společnost (PVS) pokračuje v pracích na budování protipovodňové ochrany stok a na stavbě retenční nádrže v Karlíně. Dokončení je plánováno na duben 2028 a cena závěrečné fáze projektu je odhadována na 361,3 milionu korun. Projekt má posílit ochranu Prahy před povodněmi, zvýšit kapacitu stokové sítě a omezit znečištění Vltavy při přívalových deštích.
 
Povodně v roce 2002 odhalily slabiny stokové sítě. "Karlín patří k místům, která povodně v Praze zasáhly nejtvrději, a právě tady se ukázalo, že ohrožení nepřichází jen od Vltavy, ale i ze stokové sítě pod zemí," uvedl primátorův náměstek pro oblast infrastruktury Michal Hroza (TOP 09).

Současné práce navazují na opatření realizovaná v roce 2011 a 2023, přičemž PVS podle náměstka nyní pokračuje ve výstavbě další retenční nádrže a v posilování kanalizační infrastruktury, která má pomoci lépe zvládat případné povodně i extrémní přívalové deště.

Nyní budovaná retenční nádrž má mít objem 6000 metrů krychlových. "Retenční nádrž Karlín představuje moderní řešení, které významně přispívá k ochraně kvality vody ve Vltavě," řekl Petr Mrkos, ředitel Pražských vodovodů a kanalizací, které mají od PVS pronajatou vodovodní síť.

Systém budovaný PVS je navržen tak, aby fungoval nejen při běžných deštích, ale i při povodních. Umožní regulovat průtoky, chránit kanalizaci před zaplavením a minimalizovat dopady na okolní městské části, zejména Karlín a Holešovice.

PVS se stará o celou vodohospodářskou síť v metropoli, zajišťuje její obnovu a rozvoj. Distribuci vody zajišťuje firma Pražské vodovody a kanalizace (PVK), kterou vlastní ze 49 procent PVS a zbylých 51 procent francouzská Veolia.

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