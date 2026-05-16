Praha plánuje vybudovat v Holešovicích místo parkoviště psí hřiště

16.5.2026 12:29 | PRAHA (ČTK)
Zdroj | pixabay
Pražský magistrát plánuje na místě nynějšího parkoviště u břehu Vltavy v Holešovicích vybudovat agility hřiště pro psy. Městští radní schválili záměr vypsat na práce tendr s předpokládanou hodnotou 12,5 milionu korun s DPH. Stavba by podle schváleného materiálu měla začít v letošním třetím čtvrtletí a trvat dva měsíce.
 
Pozemky v majetku města jsou ohraničeny Vltavou a ulicemi Jateční a Na Maninách. Město chce nynější zpevněnou plochu o rozloze zhruba 5400 metrů čtverečních zatravnit a nainstalovat na ni herní a tréninkové překážky pro psy. "Součástí realizace je odstranění betonových panelů a asfaltových povrchů. Dále bude vybudováno nové oplocení a dodán potřebný mobiliář," stojí v dokumentu schváleném radními.

Podle primátorovy náměstkyně Alexandry Udženije (ODS) se magistrát při přípravě záměru radil i s místními obyvateli, kteří si dříve stěžovali v souvislosti s fungováním bezdomoveckého denního centra v nedaleké Tusarově ulici na pohyb lidí bez domova na městských pozemcích. Centrum podle náměstkyně od května ukončilo činnost.

Agility je sport se psy podobný koňskému parkuru, který vznikl kolem roku 1978 v Anglii. Na hřišti v Holešovicích budou moci psi využít houpačku, šikmou stěnu, kladinu, překážky pro skok daleký i vysoký, slalomové dráhy, tunely či proskokový kruh

