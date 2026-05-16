Praha plánuje vybudovat v Holešovicích místo parkoviště psí hřiště
16.5.2026 12:29 | PRAHA (ČTK)
Podle primátorovy náměstkyně Alexandry Udženije (ODS) se magistrát při přípravě záměru radil i s místními obyvateli, kteří si dříve stěžovali v souvislosti s fungováním bezdomoveckého denního centra v nedaleké Tusarově ulici na pohyb lidí bez domova na městských pozemcích. Centrum podle náměstkyně od května ukončilo činnost.
Agility je sport se psy podobný koňskému parkuru, který vznikl kolem roku 1978 v Anglii. Na hřišti v Holešovicích budou moci psi využít houpačku, šikmou stěnu, kladinu, překážky pro skok daleký i vysoký, slalomové dráhy, tunely či proskokový kruh
