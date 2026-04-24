Praha získala ocenění za projekt definitivního uzávěru plavebního kanálu Troja

24.4.2026 03:44 | PRAHA (Ekolist.cz) | Vít Hofman
Zdroj | PVS
V Kongresovém centru Praha se v pátek 20. března 2026 uskutečnilo slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Vodohospodářská stavba roku 2025. Při této příležitosti převzali zástupci hlavního města ocenění za projekt definitivního uzávěru plavebního kanálu Troja. Jedná se o důležitý prvek systému protipovodňové ochrany metropole.
 
Uzávěr plavebního kanálu Troja je součástí kompenzačních opatření vyvolaných stavbou nové vodní linky Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově. Nové řešení zohledňuje změněné odtokové poměry v Trojské kotlině při zvýšených průtocích Vltavy. Stavba byla zahájena 1. prosince 2023 a dokončena přesně podle harmonogramu 30. září 2025. V rámci projektu byly na obou březích kanálu vybudovány nové konstrukce, včetně dna a břehových částí.

„Ocenění v soutěži Vodohospodářská stavba roku 2025 beru jako potvrzení kvalitní práce všech, kteří se na projektu podíleli. Uzávěr plavebního kanálu Troja je důležitou součástí našeho dlouhodobého posilování protipovodňové ochrany Prahy, která chrání Pražany i jejich majetek před velkou vodou,“ uvedl náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast infrastruktury Michal Hroza.

Projekt financovalo hlavní město, investorem a koordinátorem výstavby byla Pražská vodohospodářská společnost a.s. Hotové dílo bylo následně předáno do správy Správě služeb hl. m. Prahy, která jej provozuje ve spolupráci s Povodím Vltavy, s. p. Uzávěr bude sloužit při povodňových stavech k řízenému převádění části průtoků plavebním kanálem Troja – Podbaba a plavebními komorami Podbaba.

foto - Hofman Vít
Vít Hofman
Autor je tiskovým mluvčím Magistrátu hl. m. Prahy.
