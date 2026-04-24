Praha získala ocenění za projekt definitivního uzávěru plavebního kanálu Troja
„Ocenění v soutěži Vodohospodářská stavba roku 2025 beru jako potvrzení kvalitní práce všech, kteří se na projektu podíleli. Uzávěr plavebního kanálu Troja je důležitou součástí našeho dlouhodobého posilování protipovodňové ochrany Prahy, která chrání Pražany i jejich majetek před velkou vodou,“ uvedl náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast infrastruktury Michal Hroza.
Projekt financovalo hlavní město, investorem a koordinátorem výstavby byla Pražská vodohospodářská společnost a.s. Hotové dílo bylo následně předáno do správy Správě služeb hl. m. Prahy, která jej provozuje ve spolupráci s Povodím Vltavy, s. p. Uzávěr bude sloužit při povodňových stavech k řízenému převádění části průtoků plavebním kanálem Troja – Podbaba a plavebními komorami Podbaba.
