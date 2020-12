Pásový buldozer jezdí v přírodní lokalitě Červeňák pro dobro přírody

Jirka Černý 3.12.2020 05:41

Situace kolem bývalých tankodromů bylo to první (cca 25let zpět?) Co naznačovalo že s ekology to bude těžké a že to tak nějak moc v hlavě srovnaný nemají. I poměrně hloupá vojenská guma chápala že po opuštění armádou to do pár let všechno zaroste do úplného hnusu.

