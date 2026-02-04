Pavel čeká od Babiše nového kandidáta místo Turka, Motoristé jiné jméno nechtějí
Turka prezident odmítl jmenovat kvůli jeho postojům a výrokům. V kabinetu, který vznikl v polovině prosince, vykonává funkci ministra životního prostředí předseda Motoristů Petr Macinka, současně vede českou diplomacii. Turka jmenovala Babišova vláda zmocněncem pro klimatickou změnu a Green Deal, kancelář má na ministerstvu. Kvůli nejmenování Turka se Macinka s Pavlem dostal do vyhroceného konfliktu. Na podporu prezidenta se v neděli konaly v centru Prahy i dalších městech demonstrace, kterých se účastnily desítky tisíc lidí. Další shromáždění svolává spolek Milion chvilek na neděli 15. února.
Motoristé svůj postoj měnit nechtějí, tvrdí, že prezident by měl dodržovat ústavu a Turka jmenovat ministrem. Turek dnes novinářům řekl, že vůči Pavlovi už udělali ústupek tím, když ho místo původně zvažovaného ministerstva zahraničí nominovali do čela resortu životního prostředí. Nepovažuje nicméně za ideální, aby celé čtyři roky řídil Macinka obě ministerstva. "Já si myslím, že to není úplně optimální stav, je to samozřejmě nějaký kompromis, ale je to problém na straně pana prezidenta. My s tím víc udělat nemůžeme, my jsme udělali ústupek a další už neuděláme," prohlásil Turek v rozhovoru pro Radiožurnál.
Jiří Svoboda4.2.2026 21:02
Těžko říct co je horší prohřešek. Zda chování motoristů nebo evidentní a zjevně vědomé porušení čl. odst. 3 ústavy prezidentem viz
Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon. (žádná zákonná norma nestanovuje prezidentovi možnost nevyhovět návrhu jím jmenovaného premiéra)