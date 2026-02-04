https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/pavel-ceka-od-babise-noveho-kandidata-misto-turka-motoriste-jine-jmeno-nechteji
Pavel čeká od Babiše nového kandidáta místo Turka, Motoristé jiné jméno nechtějí

4.2.2026 19:18 | PRAHA (ČTK)
Diskuse: 1
Foto | VitVit / Wikimedia Commons
Prezident Petr Pavel je připraven jmenovat ministra životního prostředí a očekává nový návrh předsedy vlády. Po dnešní schůzce Pavla s premiérem Andrejem Babišem (ANO) na Pražském hradě to oznámila prezidentská kancelář. Babiš už předtím uvedl, že Pavel původně navrženého poslance Motoristů Filipa Turka ministrem nikdy nejmenuje a dodal, že věc považuje za uzavřenou. Motoristé ale nehodlají navrhovat někoho jiného a dělat další ústupky vůči prezidentovi, řekl novinářům Turek.
 
"Prezident zopakoval, že jeho rozhodnutí o nejmenování Filipa Turka ministrem je konečné. Je přitom přesvědčen, že nejmenování je zcela v souladu s ústavou a že své stanovisko dostatečně vysvětlil v dopise předsedovi vlády založeném na ústavněprávních argumentech. Jediná instituce, která by mohla rozhodnout o opaku, je Ústavní soud," stojí v prohlášení Hradu.

Turka prezident odmítl jmenovat kvůli jeho postojům a výrokům. V kabinetu, který vznikl v polovině prosince, vykonává funkci ministra životního prostředí předseda Motoristů Petr Macinka, současně vede českou diplomacii. Turka jmenovala Babišova vláda zmocněncem pro klimatickou změnu a Green Deal, kancelář má na ministerstvu. Kvůli nejmenování Turka se Macinka s Pavlem dostal do vyhroceného konfliktu. Na podporu prezidenta se v neděli konaly v centru Prahy i dalších městech demonstrace, kterých se účastnily desítky tisíc lidí. Další shromáždění svolává spolek Milion chvilek na neděli 15. února.

Motoristé svůj postoj měnit nechtějí, tvrdí, že prezident by měl dodržovat ústavu a Turka jmenovat ministrem. Turek dnes novinářům řekl, že vůči Pavlovi už udělali ústupek tím, když ho místo původně zvažovaného ministerstva zahraničí nominovali do čela resortu životního prostředí. Nepovažuje nicméně za ideální, aby celé čtyři roky řídil Macinka obě ministerstva. "Já si myslím, že to není úplně optimální stav, je to samozřejmě nějaký kompromis, ale je to problém na straně pana prezidenta. My s tím víc udělat nemůžeme, my jsme udělali ústupek a další už neuděláme," prohlásil Turek v rozhovoru pro Radiožurnál.

Online diskuse

Všechny komentáře (1)
JS

Jiří Svoboda

4.2.2026 21:02
Motoristům v zásadě nemusí současný stav nijak vadit, když se MŽP bude postupně odsouvat na vedlejší kolej.

Těžko říct co je horší prohřešek. Zda chování motoristů nebo evidentní a zjevně vědomé porušení čl. odst. 3 ústavy prezidentem viz

Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon. (žádná zákonná norma nestanovuje prezidentovi možnost nevyhovět návrhu jím jmenovaného premiéra)

Odpovědět
 
Pražská EVVOluce

