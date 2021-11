Pelikáni mířící přes Izrael do Afriky ohrožují chovné ryby, našlo se řešení

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Ziva & Amir / Flickr Podle odhadů je mezi nimi 45 000 hladových pelikánů, kteří patří k těm největším druhům a jimž chutnají ryby z chovů. To ale stojí rybářství mnoho peněz a pro pelikány to může skončit špatně.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

V Izraeli se zastavují na své migrační cestě na jih tisíce pelikánů. Mají hlad a potřebují potravu, na což doplácí izraelští chovatelé ryb. Úřady proto vyčlenily nádrž, kde se pelikáni k potravě mohou dostat a neohrožovat přitom ryby určené k prodeji.

Jak napsala agentura Reuters, ptáci volí často trasu nad pevninou, aby se vyhnuli té méně bezpečné nad mořem. Izraelem v každé migrační sezóně proletí a zastaví se miliony ptáků - na jaře na své cestě do Evropy a do Asie, později pak na cestě do Afriky.

Podle odhadů je mezi nimi 45 000 hladových pelikánů, kteří patří k těm největším druhům a jimž chutnají ryby z chovů. To ale stojí rybářství mnoho peněz a pro pelikány to může skončit špatně.

Jedním řešením je nabídnou ptákům náhradní pohoštění ve vyčleněné lokalitě. V kibucu Mišmar Hašaron poblíž pobřeží pro ně zřídili rybník a do něj nasadili 2,5 tuny méně jakostních ryb. Pelikáni jsou vítaní, mohou se tam posilnit a pokračovat ve své nebezpečné pouti.

"Cílem toho programu je minimalizovat střet lidí s pelikány," řekl Ofir Bruckenstein z izraelského úřadu ochrany přírody a parků.

Izraelská společnost ochrany přírody odhaduje, že až polovina z půl miliardy migrujících ptáků během sezónního letu zahrnujícího tisíce kilometrů zemře. Viníkem jsou jednak dravci, jednak činnost člověka, který ničí přírodní prostředí ptáků a instaluje napříč trasami elektrická vedení.

reklama