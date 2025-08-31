Pěstitelka: Květiny mohou pomoci zlepšit stav půdy i rozmanitost živočichů
"Je to jedenáct let zkoušení, co bude fungovat a co nebude. Každý rok zařadím něco nového," vysvětlila Hilgertová. Pozoruje, jak se u květin nejen lepší stav půdy, ale také přibývá hmyzu včetně motýlů, ještěrek a dalších živočichů. Proti škůdcům pomáhají bojovat i místní poštolky, které mají na okraji pozemku speciální sedátka.
Pěstování se Hilgertová věnuje přibližně od roku 2014, předtím pěstovala zeleninu v komunitním hospodářství. V sezoně, která obvykle začíná v březnu a končí v listopadu, na květinové farmě pracuje až deset zaměstnanců a brigádníků, v zimě o několik méně.
Květiny jsou zhruba na jednom hektaru ploch. Stromy a keře sází majitelka okolo ploch s květinami, snaží se tak vytvořit lepší, částečně zastíněné prostředí, zadržet vodu v krajině a v neposlední řadě třeba větve z vysazených vrb slouží k výrobě korpusů pro věnce. "Jedná se o původní druhy, které patří do krajiny," doplnila pěstitelka.
Na záhonech jsou trvalky i letničky, nyní třeba jiřiny, statice, slaměnky, ale i řada dalších. Zajímavostí jsou organzové sáčky, které květy jiřin chrání před škvory a dalšími škůdci. Fungují zde i takzvané navazující výsevy, třeba chrpy se vysévají až osmkrát ročně, což zaručí dostupnost jejich květů téměř po celou sezonu.
V areálu statku jsou také chladicí prostor a sušárna, kam putují květiny neuplatněné v živých vazbách. Sušené se využijí v různých aranžích, zimních kyticích, ale i třeba na adventních věncích. Rychlé usušení ve speciální místnosti a ve tmě zachovává jejich barvu i celkovou kvalitu.
Cílem Hilgertové je hospodařit tak, aby půda zůstala živá i pro další generace. Podnikání jí vedle dopadů klimatických změn, komplikuje i administrativní zátěž, a to i u malých dotačních projektů. V příštím roce se u záhonů chystá vybudovat nádrž a kapkovou závlahu pro většinu záhonů a fóliovník, v němž budou rostliny kvést i při nepřízni počasí, což pomůže prodloužit pěstební sezonu.
Zásadní rozšíření ploch s květinami ale pěstitelka neplánuje. "Baví mě, že jsem součástí celého procesu," řekla. Dodala, že velkou část jejího odbytu tvoří i květinová výzdoba svateb, což vyžaduje velkou péči. Je třeba dodržet nejen barevné ladění, ale například i to, zda bude kytice kompaktní nebo rozevlátá, nebo zda mohou mít květiny žluté středy. Další oblastí podnikání jsou také workshopy a on-line kurz, tématy jsou pěstování a vázání květin, ale i další tvorba.
Farma je členem platformy Výkvět, která podporuje ekologické pěstitele řezaných květin a floristy, kteří s nimi pracují. Garantuje nejen původ rostlin, ale i správné pěstování, sklízení i vhodné uskladnění.
