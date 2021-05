Petice požaduje dostavbu D49, vyzývá odpůrce stavby, aby ji neoddalovali

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | StockSnap / Pixabay Dálnice D49 má ulevit tranzitní dopravě především v okolí Zlína.

Nová petice požaduje dostavbu dálnice D49 a vyzývá odpůrce stavby, aby ji neoddalovali. ČTK to sdělil předseda petičního výboru, poslanec Marek Novák (ANO). Dálnice D49 má v budoucnu vést od dálnice D1 u Hulína na Kroměřížsku ke slovenské dálnici D1 u Púchova, její vznik však léta brzdí námitky ekologických organizací.

"Jako občan považuji za důležité postavit se ekoteroristům a jejich obstrukčnímu jednání a oddalování výstavby této komunikace. Ohrožují totiž zdraví a bezpečí našich lidí a zároveň snižují kvalitu života v desítkách měst a obcí, kterými dnes úplně zbytečně projíždí těžká nákladní doprava a tisíce tranzitních aut. Nová silnice by sloužila jako obchvat těchto míst a odvedla dopravu to míst, která jsou na to vhodnější," uvedl Novák.

Členy petičního výboru jsou dále zlínský primátor Jiří Korec, náměstek hejtmana Zlínského kraje Radek Doležel a jednatel společnosti Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje Martin Štětkář. Stejně jako Novák jsou všichni členy vládního hnutí ANO, které už od roku 2014 spravuje ministerstvo dopravy. Před několika týdny uzavřel Zlínský kraj s ministerstvem dopravy memorandum o vzájemné spolupráci při přípravě a výstavbě dálnice D49.

Na sociální síti Novák uvedl, že prvním místem, kde lze petici podepsat, je Basket Bar ve Zlíně. Další podpisová místa by podle něj měla postupně přibývat.

Dálnice D49 má ulevit tranzitní dopravě především v okolí Zlína. Loni ministerstvo dopravy povolilo její stavbu mezi Hulínem a Fryštákem na Zlínsku. Na úsek dlouhý 16,4 kilometru je podepsána smlouva se zhotovitelem a dokončené jsou přípravné práce. Stavební povolení však kvůli šesti rozkladům nenabylo právní moci, čtyři z nich podaly ekologické organizace Egeria, Děti Země, Vizovické vrchy a Spolek pro ekologii Kostelec. Ministerstvo podle nich dostatečně nedefinovalo účel stavby. Navrhují přezkum závazných stanovisek, které se týkají například zásahu do krajinného rázu. "Jde o to, zda byly vydány procesně v pořádku. Navrhneme v nich některé zlepšení a změny, protože máme jiný názor na to, jak se mohou chránit veřejné zájmy," řekl před nedávnem pro deník Mf Dnes předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Úsek D49 z Hulína do Fryštáku chce Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) začít stavět ještě letos. Pokud by se to podařilo, mohl by být uveden do provozu v roce 2024. Náklady činí téměř 5,6 miliardy korun bez DPH. Výstavbu dálnice mezi Hulínem a Fryštákem má zajistit sdružení společností Skanska, Eurovia, Metrostav, DSP a Porr. Dálnice D49 má v budoucnu spojit střední a východní Moravu se západním Slovenskem. Od Hulína povede kolem Fryštáku a Zlína k Horní Lidči na Vsetínsku a do slovenské Lysé pod Makytou. ŘSD stavbu dálnice slavnostně zahajovalo už v září 2008. Zdržel ji však nedostatek peněz i zmíněné připomínky ekologů.

