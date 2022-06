Petice požaduje zařazení rostlinných alternativ mléka do školního stravování

Foto | Mehrshad Rajabi / Mehrshad Rajabi / Unsplah Ilustrační foto

Petice mezinárodní organizace ProVeg International, která má za cíl zvyšování povědomí o rostlinných alternativách živočišných produktů, vyzývá Evropskou komisi, aby umožnila v projektu dodávek mléka do škol zařazení rostlinných alternativ mléka. Podle organizace je tento typ mléka vhodnou náhradou pro děti trpící intolerancí laktózy nebo alergií na kravské mléko a rostlinné alternativy nabízejí výživově hodnotnou alternativu živočišných produktů, informovala Česká pobočka organizace. Petici podepsalo přes 35 000 lidí, organizace chce získat nejméně 60 000 podpisů.

Projekt dodávek ovoce, zeleniny a mléka do škol v celé EU podporuje distribuci těchto potravin do základních a středních škol. Cílem je zvýšit konzumaci čerstvého ovoce, zeleniny a mléčných produktů a zlepšit stravovací návyky dětí. Přednostně se mají do škol distribuovat mléko bez příchuti, případně některé mléčné produkty a sýry.

"Evropská unie několikrát ve svých materiálech i projektech zmiňuje nutnost zvýšit poměr rostlinné stravy v jídelníčcích občanů i občanek, například přímo ve Strategii EU Od zemědělce ke spotřebiteli (Farm to Fork) nebo i v plánu boje proti rakovině," uvedla komunikační manažerka ProVeg Česko Eva Hemmerová.

Organizace také argumentuje tím, že rostlinná mléka mají uhlíkovou stopu až o 78 procent nižší než mléko živočišného původu a rostlinná mléka jsou adekvátní alternativou kravského mléka. "Kravské i obohacené rostlinné mléko obsahují shodně 120 mg vápníku na 100 ml a typy rostlinných mlék, jako je hrachové či sójové, obsahují také obdobné množství bílkovin," říká nutriční terapeutka Veronika Baťová.

Organizace také upozornila na to, že 68 procent světové populace trpí intolerancí laktózy a i když program mléko do škol nabízí kravské mléko bez laktózy, měly by děti mít možnost zvolit rostlinnou alternativu. Dodala také, že alergie na kravské mléko je nejběžnější formou alergie na potraviny u dětí.

Petice upozornila na to, že Evropská komise zahájila přezkum celého projektu a do 28. července se koná veřejná konzultace, do které může své podněty posílat i veřejnost.

Státní zemědělský intervenční fond, který zajišťuje financování projektu, letos v únoru uvedl, že do dodávek mléčných produktů se zapojuje téměř 3700 základních škol a v rámci celého projektu za školní rok za školní rok 2020/2021 fond vyplatil více než 244 milionů korun. Projekt je financován přibližně ze dvou třetin z národního rozpočtu a z jedné třetiny z fondů EU.

Podle Hemmerové česká pobočka ProVeg International spolupracuje mimo jiné se společnostmi Nestlé, Unilever nebo obchodními řetězci, jako je například Tesco.

