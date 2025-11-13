Petici proti hotelovému komplexu s lázněmi v Adršpachu podepsalo přes 5500 lidí
Zařízení pro ubytování a rekreaci lázeňského typu s kapacitou téměř 400 lidí by podle studie mělo vzniknout v Dolním Adršpachu nedaleko Křížového vrchu. Součástí komplexu podle návrhu architekta Josefa Pleskota o třech nadzemních a dvou podzemních podlaží by mělo být kromě hotelu a lázní i podzemní parkoviště.
Majitelem pozemků je společnost Adršpach Real a.s., investorem má být firma Crescon, která postavila třeba také rezidenční komplex Aldrov Resort v krkonošských Vítkovicích. Odhadovaný rozpočet na vybudování komplexu v Adršpachu je okolo 1,5 miliardy korun, sdělil ČTK finanční ředitel společnosti Crescon Radek Zábrodský. Termín zahájení výstavby podle něj nelze odhadnout. "Financovat jej chceme částečně z našich zdrojů, částečně z bankovních," řekl Zábrodský.
Projekt je ve fázi studie, jež má zpracované posouzení krajinného rázu. "Projekt je navržen v souladu s platným územním plánem, který umožňuje výstavbu pro účely ubytování a rekreace. Záměr je nyní na počátku projednávání, kdy jsme ho představili místní samosprávě a podali jsme žádost o předběžné projednání na CHKO Broumovsko. Následně ho budeme řešit se všemi dotčenými orgány," řekl Zábrodský.
Plánovaný komplex se dvěma budovami bude zahrnovat ubytovací jednotky a hotel se SPA a wellness. Součástí projektu jsou i multifunkční sály a restaurace. Navržená ubytovací kapacita se podle Zábrodského pohybuje kolem 380 lůžek. V komplexu nebude podle investora žádný akvapark s tobogány, který by zvýšil hlukovou zátěž.
"Projekt je zaměřen na odpočinek a mimo wellness vyžití bude nabízet i klasické lázeňské procedury. Aby celá tato infrastruktura ekonomicky fungovala, musíme k ní přidat rezidence, které chceme nabídnout soukromému sektoru. Obci byla nabídnuta možnost část rezidencí využít pro domov pro seniory," řekl Zábrodský.
"Cílem projektu je vytvořit moderní lázeňský resort, tím bychom měli přispět k prodloužení pobytu návštěvníků této významné oblasti," sdělil Zábrodský. Podle něj by projekt mohl být pro obec přínosný nejen vznikem pracovních míst a služeb, ale také rozložením návštěvnosti do celého roku díky celoročnímu provozu komplexu. Nyní jsou náporem turistů poznamenané především letní měsíce.
Podle iniciátorů petice je nutné posouzení vlivu stavby na životní prostředí v procesu EIA. "Navrhovaný projekt nesplňuje požadavky územního plánu na ubytování malého a středního rozsahu, kdy celková kapacita komplexu překračuje počet obyvatel celého Adršpachu," uvedli autoři petice. Podle nich by navíc areál obsluhovala zcela nevyhovující místní komunikace, která neodpovídá technickým normám potřebným, jak pro dopravu při stavbě, tak následně při provozu hotelu. "Tento provoz by zásadně ovlivnil klidovou zónu stávajících staveb. Stavba a posléze přítomnost hotelu by měla negativní vliv na každodenní život obce a místních obyvatel," uvedli iniciátoři petice. Způsobilo by to podle nich také zvýšení počtu turistů.
"Naším cílem je zachovat jedinečnou přírodní a kulturní hodnotu Adršpašska a zajistit udržitelný rozvoj obce v souladu s potřebami místních obyvatel i návštěvníků," uvádí petice.
Adršpašské skály podle státní agentury CzechTourism v celostátním srovnání v roce 2024 zaujaly první místo v kategorii přírodních turistických cílů. Národní přírodní rezervace Adršpašské skály je menší částí Adršpašsko-teplických skal. Adršpašské skály byly loni s více než půl milionem návštěvníků druhým nejnavštěvovanější turistickým cílem v Královéhradeckém kraji po Safari Parku Dvůr Králové nad Labem, kam zavítalo téměř 730 000 lidí.
reklama