Petici proti odstřelu berlínského divočáka podepsalo 8000 lidí

Břetislav Machaček 18.8.2020 08:34

Těm petentům už úplně hrabe.Divoké zvíře,které pozbylo plachost už není

divoké zvíře,ale chudák,který ztratil to nejcennější.Svobodu v přírodě

vyměnil za žvanec ve velkoměstě mezi lidma.To už to ZOO mi připadá pro

tu bachyni lepší,než hledat potravu v taškách lidí.Je vidět,že Němci

nejsou až tak moudří,jak je mnozí opěvují a podobně to tam mají

už i s liškami v ulicích a brzo i vlky v městských parcích.Bezbřehá

ochrana a útlocitnost petentů je zvěři pouze na škodu,ale to oni asi

nepochopí.Oni i ty divočáky srovnávají s bílými myškami v teráriu.



