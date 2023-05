Petici proti vyhlášení NP Křivoklátsko podepsalo přes 11.300 lidí

Slavomil Vinkler 23.5.2023 13:05 Reaguje na Jarka O.

Já to chápu, je to reakce lidí se selským rozumem, na nesmysl bezzásahovosti v Evropě. Ale přesto nesouhlasím a doporučuji NP. Je lepší špatně (bezzásahově) vedený park, protože to lze zvrátit, než dobře zprivatizované Lesy čr.

Odpovědět