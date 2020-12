Piráti chtějí probrat ve Sněmovně rozhodnutí o termínu konce uhlí

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Zuzana Pipla Havlínová / Zuzana Pipla Havlínová / Foto Havlín Podle Pirátů by mohly být do roku 2025 uzavřeny uhelné elektrárny produkující energii na vývoz, zbývající zařízení pak do roku 2030.

Piráti navrhnou na páteční jednání Poslanecké sněmovny zařadit bod, který se týká nedávného doporučení Uhelné komise ukončit využívání uhlí v ČR pro výrobu elektřiny a tepla v roce 2038. Na tiskové konferenci to řekla předsedkyně sněmovního výboru pro životní prostředí Dana Balcarová. Podle Pirátů by mohly být do roku 2025 uzavřeny uhelné elektrárny produkující energii na vývoz, zbývající zařízení pak do roku 2030.

Komise podle Balcarové rozhodla bez dostatečných podkladů. "Chybí například velmi důležité analýzy dopadů na uhelné regiony, horníky, na ochranu klimatu, na veřejné zdraví, na veřejné rozpočty či teplárenství," uvedla. Rozhodnutí komise považuje za selhání.

Komise pracovala se scénáři konce využívání uhlí v letech 2033, 2038 a 2043. Vicepremiér a jeden z předsedů komise Karel Havlíček (za ANO) řekl, že rok 2038 není jenom kompromisem v rámci všech skupin v Uhelné komisi, ale vychází z ekonomických i ekologických předpokladů budování nových zdrojů. Ve schváleném usnesení komise uvedla, že podmínkami útlumu jsou zejména včasná náhrada uhelných zdrojů jinými zdroji a zajištění energetické bezpečnosti ČR. Komise se zmínila také o dostavbě nových jaderných zdrojů podle stávajícího harmonogramu či úspěšné transformaci teplárenství.

Druhý z předsedů komise, ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO), po jednání na začátku prosince uvedl, že podpořil konec využívání uhlí v Česku v roce 2033. Zmínil, že vzhledem k tomu, že zásadní proměna české energetiky nastane do roku 2030, by konec uhlí v dřívějším termínu byl možný. S usnesením komise nesouhlasili oba zástupci ekologů v orgánu - Jan Rovenský a Jiří Koželouh. Ekologické organizace následně oznámily, že oba komisi opustí.

