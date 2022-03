Piráti hlasují o tom, zda se postaví proti dohodě s Polskem o Turówu

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Piráti ode dneškao tom, zda se postaví proti smlouvě o řešení vlivu těžební činnosti v polském hnědouhelném dole Turów u českých hranic, kterou začátkem února podepsal český předseda vlády Petr Fiala (ODS) se svým polským protějškem Mateuszem Morawieckým. V hlasování všech členů strany by mohli také odsoudit utajený způsob projednávání dohody s tím, že porušil základní principy transparentnosti. Hlasování skončí v pondělí ve 22:00.

Na základě smlouvy Polsko poslalo Česku 45 milionů eur (zhruba 1,094 miliardy korun) jako kompenzaci za vliv těžební činnosti. Česko v návaznosti na to stáhlo žalobu u Soudního dvora Evropské unie. Podle premiéra Fialy ani ministryně životního prostředí Anny Hubáčkové (KDU-ČSL) by Česko nemělo zaručeno lepší podmínky smlouvy ani v případě, že by soud vyhrálo.

"Česká pirátská strana je proti dohodě o řešení vlivu těžební činnosti v dole Turów uzavřeného premiérem Fialou a premiérem Morawieckým a proti utajenému způsobu projednání popírajícímu základní principy transparence," stojí v návrhu usnesení, o kterém přes víkend mohou hlasovat členové celostátního fóra Pirátů. Návrh vzešel z neveřejného členského podnětu na pirátském fóru.

Polský důl Turów zásobuje uhlím nedalekou elektrárnu, která je podle polské strany nezbytná pro zajištění energetické bezpečnosti země. Lidé z příhraničních oblastí v Libereckém kraji si vedle úbytku spodní vody stěžují také na hluk a znečištění prachem.

Podle opozičních hnutí ANO a SPD je smlouva pro ČR nevýhodná a vláda ji uzavřela ukvapeně. Někteří členové vládních Pirátů vyvolali hlasování mimo jiné s odkazem na to, že neveřejné projednávání dohody a její až pozdější zveřejnění porušily zásady strany, mezi které patří co největší transparentnost.

