Plánovanou anketu o podpoře větrného parku ČEZ radnice v Ralsku odložila

30.9.2025 00:03 | RALSKO (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Radnice v Ralsku na Českolipsku odložila anketu o podpoře větrného parku, který plánuje v bývalém vojenském prostoru vybudovat skupina ČEZ. Původně měla anketa začít s volbami do Poslanecké sněmovny. Je to předčasné, příprava projektu potrvá ještě několik let, řekl ČTK starosta Miloslav Tůma (ANO). Záměr společnosti ČEZ PV & Wind počítá v oblasti s vybudováním 16 větrných elektráren o celkovém instalovaném výkonu až 115 megawattů (MW).
 
"Podle našich informací se bude k projektu zpracovávat tzv. velká EIA, to potrvá nejméně dva roky, v té době už tady bude jiné zastupitelstvo. Rozhodnutí o tom, jak se k záměru ČEZ postaví, proto chceme nechat až na novém zastupitelstvu. Příprava tak rozsáhlého projektu navíc trvá podle našich informací v průměru kolem pěti až sedmi let a jeho podoba se ještě může změnit, je proto zbytečné teď k tomu dělat mezi lidmi anketu," doplnil starosta.

Záměr plánované výstavby větrného parku se týká místních částí Ralska Náhlov a Svébořice, pokud se plány uskuteční, bude park největším v zemi. Počítá s výstavbou 16 větrných elektráren s výkonem každé z nich od 5,56 do 7,2 MW, celkový instalovaný výkon by tak měl být od 88,96 do 115,2 megawattu. Po dokončení by celý park dokázal ročně vyrobit tolik elektřiny, kolik by jinak vzniklo spálením zhruba 200 000 tun hnědého uhlí. ČEZ už má v lokalitě na pěti místech solární elektrárny o celkovém výkonu 56 MW.

Proti záměru už vznikla petice, která má na webu 1700 podpisů. Autoři žádají zastavení projektu, obávají se ohrožení přírody a krajiny i změny mikroklimatu. "Náhlov a Svébořice se nacházejí v blízkosti chráněného vrchu Ralsko a spadají do území Geoparku Ralsko. Projekt předpokládá instalaci větrných turbín o výšce 250 metrů v nadmořské výšce přibližně 400 metrů nad mořem, taková výstavba by měla nevratné dopady na přírodní, krajinné a kulturní hodnoty tohoto unikátního území," uvedla autorka petice Vladimíra Komárková.

Text petice dostal i Liberecký kraj. "My ale nemáme pravomoc do toho zasahovat, takže jsme ji vzali na vědomí. Samozřejmě je to záměr citlivý, ale že bychom mohli podniknout nějaké kroky, jak zastavit tento záměr, to úplně nemůžeme," řekl již dříve ČTK náměstek hejtmana pro životní prostředí Jiří Klápště (Spolu). Kraj stejně jako město Ralsko ale žádá k projektu zpracování takzvané velké EIA, která dopady na životní prostředí posoudí. Krajští úředníci dostali k záměru zhruba 160 vyjádření, rozhodnutí zatím nevydali.

S volbami do Poslanecké sněmovny se v Libereckém kraji 3. a 4. října uskuteční dvě místní referenda. V Jindřichovicích pod Smrkem na Liberecku se budou lidé vyjadřovat k plánům na stavbu jedné velké větrné elektrárny, dvě menší už obec vybudovala před více než 20 lety. V Jablonci nad Jizerou na Semilsku zase budou lidé rozhodovat o rekonstrukci domu na náměstí.

