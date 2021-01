Plánovanou těžbu manganu u Chvaletic musí zhodnotit EIA

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Robert Tropek / Entomologický ústav, Biologické centrum AV ČR Těžařská společnost Mangan Chvaletice plánuje začít výstavbu vlečky počátkem roku 2022, o rok později by zahájila stavbu zázemí těžby a zpracovatelského závodu. Provoz by měl být spuštěn v roce 2024.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Projekt na získávání manganu z bývalých odkališť u Chvaletic a Trnávky po místní těžbě pyritu musí podstoupit posouzení vlivu na životní prostředí (EIA). Rozhodlo o tom ministerstvo životního prostředí v takzvaném zjišťovacím řízení. Některé obce v minulosti vyjádřily obavy, že recyklace odkališť bude mít negativní vliv na okolí.

Těžařská společnost Mangan Chvaletice plánuje začít výstavbu vlečky počátkem roku 2022, o rok později by zahájila stavbu zázemí těžby a zpracovatelského závodu. Provoz by měl být spuštěn v roce 2024.

Ministerstvo po firmě požaduje, aby nechala zpracovat také hlukovou a rozptylovou studii s návrhem technických a kompenzačních opatření pro zamezení zhoršení imisní a hlukové zátěže. Zaměřit se má také na ochranu povrchových a podzemních vod.

Obec Řečany nad Labem má k záměru negativní postoj. Obává se hluku z těžby i z dopravy a zvýšené prašnosti. S plánem nesouhlasí také například Myslivecký spolek Řečany nad Labem.

Společnost Mangan Chvaletice patřící kanadské firmě Euro Manganese chce přepracovat tři odkaliště u Chvaletic, Trnávky a Řečan vzniklá v letech 1951 až 1975. Mangan se využívá jako přísada do různých slitin, katalyzátorů a barevných pigmentů. Investice má podle dřívějších údajů dát práci až 400 lidem, těžit se má 20 až 30 let. Po ukončení činnosti by mělo území podstoupit sanaci a rekultivaci. Největší část pozemků patří společnostem ČEZ a Sev.en EN, která provozuje chvaletickou elektrárnu.

Kromě těžby chce firma vybudovat také zpracovatelský závod v průmyslové zóně. Obě části jsou umístěny v lokalitách oddělených silnicí a železnicí. Zpracovatelský závod by měl fungovat asi 25 let při produkci 50 000 tun kovového manganu za rok při ročním zpracování přibližně 1,3 milionu tun hlušiny. Očekává se, že dvě třetiny roční produkce kovového manganu budou přeměněny na přibližně 100 000 tun monohydrátu síranu manganatého.

Sloučeniny manganu se z hlušiny nejdříve zkoncentrují pomocí magnetického pole, poté se budou louhovat ve zředěné kyselině sírové. Z roztoku vzniklého síranu manganatého bude pomocí elektrolýzy získáván kovový mangan, který se bude balit do sudů a expedovat zákazníkům, nebo se použije pro přípravu monohydrátu síranu manganatého.

Po těžbě se bude území rekultivovat, vzniknout může i vodní plocha. Bývalá odkaliště by v budoucnu měla mít přírodní a rekreační funkci.

reklama