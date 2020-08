Plány na nové doly uhlí v Indii vzbuzují nepříjemné otázky. Uhlí je nekvalitní a některá místa chráněná

14.8.2020 10:11 Reaguje na Lukáš Kašpárek

Jestli je tam nějaké pochybení ohledně toho, kdo má provozovat ty doly, to nechť si vyřeší sami. Nicméně mi to připadá, že samotné otevření dolů je nevyhnutelné. Indie se začíná víc industrializovat, lidé chtějí mít vyšší životná úroveň a to bez elektřiny nejde. Přeju všem Indům, ať se jim podaří zvýšit výrobu elektřiny co nejrychleji.

