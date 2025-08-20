Plasy na Plzeňsku mají vodovod v části Žebnice, podzemní vody ve studních ubývá
"Úpravnu už máme ve zkušebním provozu, hlavní rozvody také. Dodělávají se přípojky do jednotlivých domů a předpokládáme, že na konci srpna vše uvedeme do trvalého provozu," uvedl Gross. Úpravna s vodním zdrojem a propojkou stála tři miliony korun a Státní fond životního prostředí na ni dal 2,3 milionu Kč. "Máme už veřejné odběrné místo, takže lidé, kteří nemají pitnou vodu, už si tam mohou chodit," řekl. Teď se to napojuje na hotový vodojem na kopci a na rozvody po obci, což stálo 18,5 milionů korun. "Máme na to přislíbenou dotaci 8,2 milionu z ministerstva zemědělství," uvedl.
V Žebnici nikdy nebyl vodovod. V posledních deseti letech mělo 12 domů velké problémy s vodou, řekl Gross. Dalších sedm domů bylo napojeno na vrt zemědělského družstva, jehož fungování je nejisté.
"Vodovod budeme provozovat ve vlastní režii," řekl Gross. Přímé náklady na vodu jsou podle něj kolem 35 korun za metr krychlový bez DPH. S odpisy a penězi na budoucí obnovu infrastruktury podle státem dané metodiky teď vychází cena vody na 67 Kč/m3.
Plasy mají ještě bez vody polovinu Nebřezin za řekou, na což teď město zadává projekt. Do části k řece vede voda z Plas. "Pak chybí Lomnička, kde je jen 30 obyvatel. Tam by to byly vysoké náklady a dotaci bychom nesehnali," dodal Gross.
