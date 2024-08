"Plavající profesor" zdolává Labe, chce zvýšit povědomí o ochraně vod

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Faigl.ladislav / Faigl.ladislav / Wikimedia Commons Obdobné akce již "plavající profesor" uskutečnil v řekách Dunaj, Tennessee a Rýn, aby upozornil na znečištění vodních ploch mikroplasty.

Profesor chemie Andreas Fath z německé univerzity Hochschule Furtwangen (HFU) včera ve Smiřicích na Královéhradecku na 88. kilometru toku Labe zahájil projekt nazvaný Pure Elbe. Cílem je zvýšit povědomí o ochraně vod, řekl novinářům. Poplave v Labi až do Hamburku. Do řeky skočil z mola pod Tyršovým mostem ve Smiřicích."Voda pěkně teče, tvoří se na ní vlnky. Je to dobré znamení o tom, že voda je tady čistá. Změřil jsem si hloubku, zkraje je to asi 1,5 metru, dál o trochu více, takže to bude bezpečné, abych tam skočil," řekl Fath.

Plánuje 23 denních etap, denně chce uplavat okolo 50 kilometrů a po ústí řeky v Cuxhavenu zdolat vzdálenost 1083 kilometrů. "Cílů je několik, chtěl bych doplavat až do Severního moře, zkontrolovat a prověřit kvalitu vody v Labi, co se týká stopových prvků a mikroplastů. A třetím cílem je vzdělávací program," řekl devětapadesátiletý Fath.

Při svém "vodním" putování proplave také Ústí nad Labem, Drážďany, Magdeburg nebo Hamburk. Prostřednictvím workshopů, seminářů a dalších akcí chce Fath se svým týmem zvyšovat povědomí o ochraně vody. V plánu mají 15 vzdělávacích večerů. Kromě toho bude jeho vědecký tým odebírat a analyzovat vzorky vody. Pasivní vzorkovač připevněný na Fathově neoprenovém obleku, který napodobuje rybí kůži, poskytne další poznatky.

Obdobné akce již "plavající profesor" uskutečnil v řekách Dunaj, Tennessee a Rýn, aby upozornil na znečištění vodních ploch mikroplasty. Spojením vody a extrémního sportu se Fath zasazuje o čistou vodu, kdekoli je to možné, uvedl jeho tým.

"Každá řeka je jiná. Jsem zvědavý, jaké bude Labe," řekl Fath.

Jeho projekt Pure Elbe má poukázat i na problémy spojené zejména s bariérami v toku řeky, které brání rybám a dalším vodním živočichů v jejich přirozeném pohybu, sdělil ČTK Ondřej Nitsch z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Fathova nezisková organizace H2Org na projektu Pure Elbe spolupracuje s organizací Plastic-Free Nature Alliance (Pro přírodu bez plastů). Fath získal také podporu sponzorů a univerzity Hochschule Furtwangen. Jeho plavbu v Labi lze sledovat na webových stránkách projektu www.pureelbe.org.

