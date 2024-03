Plzeň koupí od církve 30hektarový les kolem rozhledny Chlum, území revitalizuje

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Plzeň odkoupí od církve 30 hektarů lesa kolem rozhledny Chlum v okrajové části Doubravka. Smlouvu už připravila s farností Lobzy a plzeňským biskupstvím, cena je 19,9 milionu Kč, mírně pod znaleckým posudkem. Město a čtvrtý plzeňský obvod chtějí revitalizovat celé území oblíbeného cíle pěších i cykloturistů. Obvod tam chce postavit restauraci a sál. Téměř 100 let stará rozhledna patří soukromým podnikatelům, obvod s nimi jedná o rozvoji i o koupi. ČTK to řekl starosta obvodu Tomáš Soukup (ANO).

"Koupíme celý les kolem Chlumu. Potřebujeme ho k tomu, abychom mohli rozvíjet okolí rozhledny. Máme finalizovanou dohodu a pan biskup už akceptoval naše podmínky a my jeho," řekl v únoru primátor Roman Zarzycký (ANO). Les bude užívat obvod Plzeň 4, který už má architektonickou studii úprav Chlumu od plzeňského projektstudio8. Smlouvu musí ještě schválit zastupitelé města, zřejmě v dubnu.

"Půl milionu korun dá obvod na cestu," řekl primátor. Město tam plánuje cyklostezku, pěší trasy, vyhlídky i nový mobiliář. "Cestu koupíme my a k tomu budeme ještě vyplácet po tři roky Správě veřejného statku jeden milion korun na to, aby les revitalizovala, protože teď není v dobrém stavu," řekl Soukup. Obvodu patří ještě pár desítek metrů čtverečních kolem rozhledny, kde teď stojí stánky.

"S majiteli rozhledny jsme jednali na konci roku. Až budou vyřešené pozemky, tak si sedneme znovu. Pro ně je důležité, aby jim nahoře zůstaly antény. Pokud bychom jim dali možnost je tam pořád mít, tak by možná jednali o nějakém snížení ceny budovy," řekl Soukup. Lesy a okolní pozemky by měly být podle něj v majetku města do poloviny letošního roku.

Zděná budova u rozhledny dostavěné v roce 1926 byla zbourána v roce 1999. "Připravujeme nový objekt ve tvaru 'L'. Potřebujeme k tomu pozemky církve, změnu územního plánu a objekt doprojektovat," uvedl Soukup. V dřevostavbě, která by měla podle předběžných odhadů stát včetně kanalizace a vodovodu 25 milionů Kč, má být restaurace se sálem a venku posezení. Obvod tam plánuje půjčování koloběžek a další. "Do konce příštího roku bych chtěl mít projekt v mašličkách i změnu územního plánu. A zkusit začít stavět před volbami nebo hned nich," řekl Soukup. Obvod by chtěl brzy rozhlednu opravit alespoň zvenku.

Pětadvacetimetrová vížka stojí na 420 metrů vysokém kopci na okraji města ve směru na Prahu. Mimo sezonu je otevřená o víkendech, v sezoně to má být každý den. Je přístupná po značených trasách z konečné MHD na Doubravce v Zábělské ulici, z Bílé Hory či z Košutky kolem Boleveckých rybníků. K rozhledně lze dojít také od autobusových zastávek v Újezdě a Bukovci. Věž s chatou postavil díky celorepublikové sbírce Svaz československých dělnických turistů. Dnes osamocená rozhledna, která je od roku 2001 památkově chráněná, má ochoz ve výšce 21,8 metru, kam vede 121 kamenných schodů.

