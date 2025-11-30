https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/plzen-rozda-100-sazenic-jedli-k-100.vyroci-prvniho-vanocniho-stromu-na-namesti
Plzeň rozdá 100 sazenic jedlí k 100. výročí prvního vánočního stromu na náměstí

30.11.2025 00:51 | PLZEŇ (ČTK)
Stovku sazeniček jedle bělokoré vyzvedli ze země a zabalili do tašek správci plzeňských městských lesů. Od semínka je čtyři roky pěstovali v lesní školce Čtyrák a o první adventní neděli je zástupci města rozdají Plzeňanům. Město si totiž letos připomíná 100 let od chvíle, kdy se na centrálním náměstí poprvé rozsvítil vánoční strom. Tento víkend na první adventní neděli se letošní strom opět rozzáří a město při té příležitosti daruje malé stromky lidem, aby si je mohli vysadit na svém pozemku, řekla ČTK mluvčí Správy veřejného statku města Plzně Radka Žáková.
 
"Přednost budou mít rodiny s dětmi. Myslím si, že je to výborná příležitost především pro nejmenší, kteří budou moct sledovat, jak jim stromek doma poroste a naučí se pečovat o něj. A některý z této stovky rozdaných stromů se třeba jednou stane také ozdobou náměstí," řekl náměstek pro dopravu a životní prostředí Aleš Tolar (STAN). Město totiž vánoční strom dostává zpravidla darem od lidí z Plzně i okolí, kterým už strom na pozemku překáží a potřebuje pokácet. Sazeničky se budou rozdávat na náměstí od 14:00 i za účasti městských lesáků, kteří poradí s výsadbou.

Vzhledem k tomu, že vánoční strom pro náměstí roste přes 30 let, měl by po čase péči o stromek až do doby jeho kácení převzít od rodičů jejich potomek. "Proto by měl sazenici přebírat dvougenerační tým rodič a dítě, ideálně školního věku," uvedl vedoucí oddělení městských lesů Milan Sekáč. Lesníci podle něj uvítají, když je noví majitelé stromků budou čas od času informovat o tom, jak se jejich jedli daří.

Vánoční strom rozsvítí 30. listopadu na plzeňském náměstí primátor Roman Zarzycký spolu s biskupem plzeňským Tomášem Holubem. Letos město zdobí smrk ztepilý ze Stoda, který darovali manželé Jungbauerovi. Rozsvěcení doplní kulturní program, který pokračuje po celý advent.

Vzhledem k velkému množství lidí bude v neděli náměstí Republiky od 15:00 do 19:00 uzavřeno pro veškerou dopravu včetně autobusových linek MHD. Projíždět budou jen tramvaje linek 1, 2 a autobusy náhradní dopravy 2A. V neděli také na koleje vyjede vánoční tramvaj, letos opět v nové výzdobě a s novým osvětlením. V ulicích města rovněž ode dneška jezdí speciálně nazdobené vánoční popelářské auto.

Zvyklost stavět rozsvícené vánoční stromky v městech se v Evropě ujala po první světové válce. První veřejný vánoční strom v Československu mělo v roce 1924 Brno na popud spisovatele Rudolfa Těsnohlídka. Z jeho iniciativy pak pod stromem lidé přispívali na stavbu dětského domova pro opuštěné děti, uvedla Žáková.

Plzeň následovala o rok později. Městská rada určila, aby byl v obecním polesí Pytel vyhledán urostlý smrk a za pomoci hasičů a vojáků vztyčen na náměstí. Osvětlení žárovkami instalovaly Západočeské elektrárenské podniky a elektrický proud dodávala Škodovka jako projev sponzorství. Pokladničky na peníze a koše na věcné dary se plnily pro sociální účely Červeného kříže a Masarykovy ligy proti tuberkulóze.

