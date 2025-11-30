Plzeň rozdá 100 sazenic jedlí k 100. výročí prvního vánočního stromu na náměstí
Vzhledem k tomu, že vánoční strom pro náměstí roste přes 30 let, měl by po čase péči o stromek až do doby jeho kácení převzít od rodičů jejich potomek. "Proto by měl sazenici přebírat dvougenerační tým rodič a dítě, ideálně školního věku," uvedl vedoucí oddělení městských lesů Milan Sekáč. Lesníci podle něj uvítají, když je noví majitelé stromků budou čas od času informovat o tom, jak se jejich jedli daří.
Vánoční strom rozsvítí 30. listopadu na plzeňském náměstí primátor Roman Zarzycký spolu s biskupem plzeňským Tomášem Holubem. Letos město zdobí smrk ztepilý ze Stoda, který darovali manželé Jungbauerovi. Rozsvěcení doplní kulturní program, který pokračuje po celý advent.
Vzhledem k velkému množství lidí bude v neděli náměstí Republiky od 15:00 do 19:00 uzavřeno pro veškerou dopravu včetně autobusových linek MHD. Projíždět budou jen tramvaje linek 1, 2 a autobusy náhradní dopravy 2A. V neděli také na koleje vyjede vánoční tramvaj, letos opět v nové výzdobě a s novým osvětlením. V ulicích města rovněž ode dneška jezdí speciálně nazdobené vánoční popelářské auto.
Zvyklost stavět rozsvícené vánoční stromky v městech se v Evropě ujala po první světové válce. První veřejný vánoční strom v Československu mělo v roce 1924 Brno na popud spisovatele Rudolfa Těsnohlídka. Z jeho iniciativy pak pod stromem lidé přispívali na stavbu dětského domova pro opuštěné děti, uvedla Žáková.
Plzeň následovala o rok později. Městská rada určila, aby byl v obecním polesí Pytel vyhledán urostlý smrk a za pomoci hasičů a vojáků vztyčen na náměstí. Osvětlení žárovkami instalovaly Západočeské elektrárenské podniky a elektrický proud dodávala Škodovka jako projev sponzorství. Pokladničky na peníze a koše na věcné dary se plnily pro sociální účely Červeného kříže a Masarykovy ligy proti tuberkulóze.
