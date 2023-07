Plzeň rozšíří svoji zoo o jeden hektar, vznikne tam expozice euroasijské oblasti

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | ZOO Plzeň Divoký osel kulan v zoo Plzeň.

Plzeň rozšíří svoji zoo o jeden hektar, bude tak mít 22 hektarů. Od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) odkoupí za 22 milionů korun sousední pozemek, kde měla dříve policie služební psy. Na ploše směrem na Radčice vznikne expozice palearktické, tedy euroasijské oblasti. Nákup pozemku, o nějž ředitel zoo usiloval 14 let, schválili na konci května zastupitelé, řekl ČTK primátor Roman Zarzycký (ANO). Zoo začne projekt, který nezahrnuje větší stavby, připravovat hned po převodu pozemku, náklady zatím nezná.

"Na novém hektarovém pozemku můžeme rozvinout rostliny a živočichy euroasijské oblasti - sovy, dravé ptáky, sudokopytníky, obojživelníky a rostliny, a navázat na současné medvědy, vlky a zubry," řekl mluvčí zoo Martin Vobruba. Zvažovanými druhy jsou například ovce modré, japonští kamzíci, pižmoni, orel kamčatský, několik druhů jeřábů a expozice vzácných sov.

Nový pozemek zoo je za medvědincem, nad výběhem zubrů. "Vznikne tam palearkt s novými zvířaty a rostlinami a expozice živočichů z plzeňské kotliny. Součástí expozice bude třísetletý dub z původního biotopu, který zachráníme," řekl primátor. Podle něj se podaří rozšířit zoo jednou za generaci a je velmi rád, že pozemek získalo město, a ne spekulanti.

"Je to pro nás obrovská radost, uvažovali jsme o tom dlouhodobě, ale nemohli jsme si být jisti, že pozemek získáme. Vše je na úplném začátku, na projektu teprve začneme postupně pracovat," řekl Vobruba.

Opoziční zastupitel David Šlouf (ODS) se podivil nad tím, že si město nenechalo vypracovat znalecký posudek, a apeloval na to, aby prozkoumalo zátěže z minulých let a fakt, zda projekt musí projít změnou územního plánu.

Podle primátora by změna územního plánu nemusela být úplně nutná. "Nebudeme tam budovat žádné nové vzdušné zámky, zrekonstruujeme pouze opuštěnou vilu ve svažitém kopci a z kotců by měla vzniknout přednášková místnost. A na dalším území se budou pohybovat různé druhy zvířat," uvedl. Útvar koncepce a rozvoje města podle ředitelky Ireny Vostracké posoudí se stavebním úřadem jiné využití objektu a to, zda bude nutná změna územního plánu, což by ale nebyl problém. Teď je to území pro rekreaci s nějakými podmínkami, řekla.

Podle ředitelky ekonomického úřadu magistrátu Hany Kuglerové nabídl ÚZSVM v roce 2017 cenu 35 milionů Kč a posudek jejich znalce ji stanovil na 29 milionů. Letos to nabídli za 22 milionů, takže jsme posudek ani nedělali, uvedla.

Město dále schválilo 30 milionů Kč na nový pavilon pro guerézy a kočkodany. "Realizace začne letos," řekl Vobruba. Dřevěná, 50 let stará ubikace proti restauraci Kiboko je v havarijním stavu. Opice tam jsou od roku 1998, před nimi tam byli vodní ptáci, dodal.

