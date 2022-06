Plzeňský kraj a Dolní Bavorsko dokončily 162 km dlouhou poutní Vintířovu stezku

Licence | Některá práva vyhrazena

Stezka začíná v bavorském Niederalteichu, v jehož klášteře sv. Vintíř, německy Günter, působil, a dovede poutníky až do Blatné. Nejdelší etapa je ze Sušice do Horažďovic, nejkratší z Prášil do Hartmanic.