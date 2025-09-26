Po příští vládě nestátní vlastníci lesů požadují mj. revizi daně z nemovitosti
V důsledku konsolidačního balíčku se daň z nemovitosti některým vlastníkům lesů zvýšila až pětkrát, řekl druhý místopředseda SVOL Richard Podstatzký. "To považujeme z principu za nepřiměřené, neboť hospodářské lesy jsou přístupné všem bez rozdílu vlastnictví," doplnil.
Za promarněnou příležitost první místopředseda SVOL Arnošt Buček označil nedokončení novely mysliveckého zákona. Pravděpodobně na přelomu letošního a příštího roku podle něj sdružení představí základní změny, které by novela zákona měla přinést. Vycházet budou zejména z požadavků na vytvoření efektivního nástroje na regulaci stavu zvěře a posílení práv vlastníků.
"Přemnožená zvěř je jednou z hlavních překážek obnovy lesů a jejich adaptace na klimatickou změnu. Potřebujeme zákon, který mimo jiné dá vlastníkům lesů větší vliv na podobu honiteb, zruší normované stavy zvěře, umožní nastavit funkční plán lovu a stanoví adekvátní sankce za jeho nedodržení," uvedl Buček. Předchozí jednání o novele podle něj ztroskotala především kvůli roztříštěnosti požadavků.
Za další z priorit pro příští kabinet sdružení nestátních vlastníků lesů považuje zajištění udržitelného financování sektoru. Podstatzký dnes kritizoval, že v rozpočtu ministerstva zemědělství (MZe) na příští rok chybí více než jedna miliarda korun na příspěvky na hospodaření v lesích, a také, že se příspěvky vyplácí se zpožděním. Vyjádření resortu ČTK zjišťuje.
Nová vláda by se podle SVOL měla zaměřit také na reformu státní správy lesů a zjednodušení či případně odložení účinnosti evropského nařízení o odlesňování. V této věci se zástupci SVOL letos v dopise obrátili na premiéra Petra Fialu (ODS). Podle sdružení současná podoba nařízení neúměrně zatěžuje producenty ze zemí s nízkým rizikem odlesňování, kam se řadí i Česká republika, a přináší velkou administrativní zátěž bez reálného přínosu pro ochranu světových lesů. Pro většinu podniků má nařízení začít platit na konci letošního roku.
