https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/po-pristi-vlade-nestatni-vlastnici-lesu-pozaduji-mj.revizi-dane-z-nemovitosti
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Po příští vládě nestátní vlastníci lesů požadují mj. revizi daně z nemovitosti

26.9.2025 11:55 | PRAHA (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Michal Ritter / Flickr
Po vládě, která vzejde z nadcházejících voleb do Poslanecké sněmovny, budou nestátní vlastníci lesů požadovat mimo jiné revizi daně z nemovitých věcí nebo legislativní změny v myslivosti. Zástupci Sdružení vlastníků obecních, soukromých lesů a církevních lesů v ČR (SVOL) to uvedli na tiskové konferenci v Praze. K lesnímu hospodářství by podle nich měl příští kabinet přistupovat jako ke strategickému sektoru.
 
SVOL má podle informací z konce letošního dubna 734 členů s celkovou výměrou lesů okolo 550 000 hektarů, což je 21 procent výměry všech lesů v ČR.

V důsledku konsolidačního balíčku se daň z nemovitosti některým vlastníkům lesů zvýšila až pětkrát, řekl druhý místopředseda SVOL Richard Podstatzký. "To považujeme z principu za nepřiměřené, neboť hospodářské lesy jsou přístupné všem bez rozdílu vlastnictví," doplnil.

Za promarněnou příležitost první místopředseda SVOL Arnošt Buček označil nedokončení novely mysliveckého zákona. Pravděpodobně na přelomu letošního a příštího roku podle něj sdružení představí základní změny, které by novela zákona měla přinést. Vycházet budou zejména z požadavků na vytvoření efektivního nástroje na regulaci stavu zvěře a posílení práv vlastníků.

"Přemnožená zvěř je jednou z hlavních překážek obnovy lesů a jejich adaptace na klimatickou změnu. Potřebujeme zákon, který mimo jiné dá vlastníkům lesů větší vliv na podobu honiteb, zruší normované stavy zvěře, umožní nastavit funkční plán lovu a stanoví adekvátní sankce za jeho nedodržení," uvedl Buček. Předchozí jednání o novele podle něj ztroskotala především kvůli roztříštěnosti požadavků.

Za další z priorit pro příští kabinet sdružení nestátních vlastníků lesů považuje zajištění udržitelného financování sektoru. Podstatzký dnes kritizoval, že v rozpočtu ministerstva zemědělství (MZe) na příští rok chybí více než jedna miliarda korun na příspěvky na hospodaření v lesích, a také, že se příspěvky vyplácí se zpožděním. Vyjádření resortu ČTK zjišťuje.

Nová vláda by se podle SVOL měla zaměřit také na reformu státní správy lesů a zjednodušení či případně odložení účinnosti evropského nařízení o odlesňování. V této věci se zástupci SVOL letos v dopise obrátili na premiéra Petra Fialu (ODS). Podle sdružení současná podoba nařízení neúměrně zatěžuje producenty ze zemí s nízkým rizikem odlesňování, kam se řadí i Česká republika, a přináší velkou administrativní zátěž bez reálného přínosu pro ochranu světových lesů. Pro většinu podniků má nařízení začít platit na konci letošního roku.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Těžba dřeva, dřevař Foto: Andreas Beer Flickr.com Lesníci by přesun agendy dřeva z MPO na ministerstvo zemědělství uvítali Klínovec Foto: Petr Kinšt Wikimedia Commons Odvolací soud uznal, že mezi Klínovcem a Neklidem vede cesta, nikoli sjezdovka Borovicový les Foto: Depositphotos Letošní sucho a nedostatek srážek citelně dopadá na lesy, stromy zpomalily růst

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Sumec velký na jihu Evropy? Tamní ekosystémy nejsou na takového superpredátora připraveny, říká Martin Čech

Diskuse: 20

Živé okapové svody dopraví dešťovou vodu tam, kde je třeba. Bez elektřiny a čerpadel

Diskuse: 21

Losi u lipenské přehrady se asi stáhli do klidnějších oblastí

Diskuse: 14

Senát odmítl návrh snížit v EU emise CO2 o 90 procent do roku 2040

Diskuse: 3

Limit pro povinnou licenci na výrobu elektřiny se od srpna zvýšil

Diskuse: 4

Jan Šmíd: Boom následovaný krachy. Trh s bateriovými úložišti vykazuje řadu stejných znaků jako fotovoltaika

Diskuse: 20

Brandýs chce obnovit historický pramen minerální vody v lesoparku Houštka

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist