Po téměř dvouleté opravě se na šumavském Poledníku otevřela rozhledna

Po zhruba dvouleté rekonstrukci se turistům opět otevřela rozhledna na šumavském Poledníku, zatím však pouze ve zkušebním provozu. Otevřená bude do konce října. Slavnostní otevření se plánuje na příští rok. Turisty čekají na původní vojenské věži novinky - tou zásadní je omezení počtu lidí kvůli protipožárním opatřením. Ve věži může být najednou maximálně 50 lidí, nahoře na vyhlídce jen deset, řekl ČTK mluvčí Správy Národního parku Šumava Jan Dvořák.

Dva turnikety s počítadly zajistí, aby počty lidí nepřekročily povolené bezpečnostní limity. Jeden turniket je při vstupu do věže rozhledny a druhý u vstupu na ochoz. Průchod turnikety zajistí čipová karta zapůjčená proti vratné záloze. Do konce října bude Poledník otevřen denně od 10:30 do 15:00. Vstupné je 30 Kč pro návštěvníky do 18 let, dospělí zaplatí dvojnásobek.

S rekonstrukcí, jejíž náklady se podle Dvořáka vyšplhaly bez DPH na 10,1 milionu korun, se začalo loni, kdy se rekonstruoval vnitřek věže. Letos se opravovalo opláštění. Kvůli bezpečnosti muselo být proto uzavřeno nouzové nocoviště v blízkosti rozhledny. Rekonstrukce se protáhla, původně měla být hotová už v létě. Po odkrytí původního opláštění se zjistilo, že se musí vyměnit na celé rozhledně. Součástí rekonstrukce byla kromě nového infocentra také úprava prostor pro expozici. Zatím jsou ale prázdné a hlavním lákadlem pro turisty je nyní vyhlídka.

Na konci 60. let 20. století vznikl na Poledníku v nadmořské výšce 1315 metrů vojenský areál pro sledování leteckého a pozemního provozu v tehdejším sousedním západním Německu a pro odposlechy a rušení televizního i radiového signálu vysílačů umístěných za hranicemi. Do roku 1989 patřil Poledník do přísně střežené pohraniční oblasti, byl izolován od okolního světa a nebyl ani vyznačen na většině tehdejších map. Armáda ho opustila po roce 1990, o sedm let později ho koupila správa parku. Věž, která měří 37 metrů a na jejíž vrchol vede 227 schodů, byla přebudovaná na rozhlednu a veřejnosti se otevřela v roce 1998. Současná oprava tak byla první rozsáhlou rekonstrukcí po více než 20 letech.

