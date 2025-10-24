https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/po-vinikovi-nelegalniho-navozu-suti-v-chko-poodri-patra-i-policie
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Po viníkovi nelegálního návozu suti v CHKO Poodří pátrá i policie

24.10.2025 01:23 (ČTK)
Foto | Martin Mecnarowski / Wikimedia Commons
Nelegálním návozem suti do přísně chráněné lokality Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Poodří se začala zabývat policie. Případ řeší jako neoprávněné nakládání s odpady. ČTK to řekla mluvčí novojičínské policie Kateřina Kubzová. Odpad se na březích řeky Odry objevil v první polovině srpna. Někdo se pravděpodobně sutí pokusil zpevnit břehy. Zasypal ale i hnízda ohroženého ledňáčka říčního. Vyšetřování policie ani pracovníků CHKO zatím viníka neodhalilo.
 
"Novojičínští kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality v tomto případě zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu neoprávněné nakládání s odpady. Věc je tedy ve fázi prověřování. Kriminalisté spolupracují s pracovníky CHKO Poodří," řekla Kubzová.

Vlastní vyšetřování vede i správa CHKO Poodří. Její vedoucí Daniel Kletenský ČTK řekl, že dál jedná s majiteli či uživateli dotčených pozemků. "Kontrola stále probíhá, ještě jsme ji neukončili, takže nemůžeme zveřejnit žádný závěr," uvedl.

Na suť upozornila rybářská stráž. Kletenský odhadl, že suť k řece přivezlo několik desítek nákladních aut. "Je vysypaná v úseku okolo 75 metrů. Z mého pohledu pravděpodobně nejde o černou skládku. Podle způsobu uložení se někdo spíše snažil zvýšit ochranu pozemku vůči eroznímu působení vody," řekl. Do konce října se má setkat s dalším majitelem pozemků.

CHKO Poodří leží na 82 kilometrech čtverečních. Zasahuje na území okresů Nový Jičín a Ostrava-město. Předmětem ochrany je krajina nivy Odry a jejích přítoků. Cenné jsou zejména lužní lesy či rozlehlé louky. V CHKO Poodří se vyskytuje řada chráněných živočichů. Přímo v rybnících například rostou vzácné vodní rostliny kotvice plovoucí, nepukalka plovoucí a vodní masožravé rostliny bublinatky. Poodří kromě ledňáčka říčního hostí dva ohrožené druhy korýšů - raka říčního a žábronožku sněžní.

