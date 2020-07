Počasí komárům přeje, u Litovle se musí častěji aplikovat postřik Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Deštivé počasí letos v Litovli na Olomoucku a okolních obcích komplikuje boj s přemnoženými komáry, kterých se v místních lužních lesích vylíhlo mnohem více než v předešlých letech. Samosprávy proto musejí častěji aplikovat speciální postřik do lagun a v příštích dnech přijdou na řadu i některé ulice, kde na obyvatele dotírají hejna komárů. Na webu města to oznámil starosta Litovle Viktor Kohout. Do lagun u Litovle byl speciální ekologický postřik, který hubí pouze komáří larvy, aplikován už dvakrát. Podle Kohouta to ale nestačilo zabránit přemnožení komárů, kterým letos přeje počasí. "Nestálost počasí v podobě tepla a dešťů je ideální pro množení nových ohnisek i mimo stálé laguny. Tudíž i v mokřadech či loukách se líhnutí komárů dařilo a nebylo v našich silách aplikovat přípravek všude," uvedl Kohout. Zástupci Litovle a okolních obcí se proto tento týden dohodli, že aplikují speciální postřik v nejpostiženějších ulicích Litovle. Aplikován bude také v obcích Březové, Tři Dvory, Víska, Nová Ves, Nasobůrky a Unčovice. Samosprávy postup podle Kohouta konzultovaly s vedením CHKO Litovelské Pomoraví. "Tento postřik nezabíjí včely, je cílený jen na komáry," zdůraznil Kohout. Dodal, že přípravek nebude používán v lese. Obce zároveň budou pokračovat v preventivním postřiku do lagun, ve kterých se komáři líhnou. Na dětských hřištích či zastávkách MHD v Litovli bude aplikován repelent. "Tento přípravek odpuzuje komáry minimálně 48 hodin," uvedl Kohout. V lužních lesích jsou komáří kalamity poměrně časté. Nejhorší situace bývá v okrajových částech Litovle, které sousedí s lesy. Litovel kvůli opakujícím se komářím kalamitám před časem spojila síly s okolními obcemi. Ve společném fondu na boj s přemnoženými komáry mají samosprávy několik set tisíc korun. reklama tisknout poslat Sdílet BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.



Online diskuse Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse . V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení Uživatelský e-mail Heslo Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.