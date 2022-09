Počasí přeje houbařům, jejich auta ale překážejí plzeňským lesníkům

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Počasí posledních dní přeje v Plzni houbařům, mnozí ale parkují se svými auty u vjezdů do lesů a komplikují tak lesníkům vjezd do porostů. V městských lesích také s větším přílivem lidí přibývá odpadků, řekl ČTK Richard Havelka, vedoucí úseku lesů, zeleně a vodního hospodářství městské organizace Správa veřejného statku města Plzně.

Návštěvníci městských lesů často parkují i přes zákazové značky přímo u vstupu do lesa a komplikují tak vjezd lesní techniky, případně i záchranné služby. Do většiny městských lesů v Plzni se přitom lze dostat linkami MHD nebo dojít od nejbližšího parkoviště pěšky, řekl Havelka. Návštěvníci lesa se podle policie dopouštějí přestupku, za který mohou policisté na místě uložit pokutu až 5000 korun. Řidiči, kteří poruší zákaz vjezdu do lesa, se rovněž vystavují možnosti postihu ve správním řízení, kde lze uložit ještě vyšší sankci. Policejní hlídky místa, kde obvykle houbaři stávají, namátkově kontrolují.

V městských lesích podle Havelky také přibývá odpadků. Žádá proto návštěvníky lesů, aby odpadky vyhazovali na místech k tomu určených a aby to, co si do lesa přinesou, i odnesli. Například plasty pohozené v lese mohou být nebezpečné pro lesní zvěř. Nebezpečné je také, svačit na vyskládaných kládách. Kdyby se uvolnily, mohou člověka zranit i zabít. "Proto je na ně zakázáno vstupovat, sedět na nich a pohybovat se v jejich bezprostřední blízkosti," upozornil Havelka.

Plzeňské městské lesy, o které se Správa veřejného statku města Plzně stará, mají rozlohu 4120 hektarů a zahrnují lesní pozemky na 50 katastrálních územích od Stodu až k Rokycanům. Jádro městských lesů tvoří prstenec zejména v severní části okraje Plzně, historické lesní pozemky má Plzeň například také u Kokotských rybníků na Rokycansku. Rozlohou jsou plzeňské městské lesy pátým největším městským lesním majetkem v České republice. Rostou v nich nejčastěji borovice či duby.

