Počátky dostaly od inspekce pokutu kvůli kůrovcovému dříví

Město Počátky na Pelhřimovsku dostaly od České inspekce životního prostředí (ČIŽP) pokutu 108.000 korun kvůli kůrovci. Podle inspektorů město nezajistilo včasné zpracování nebo asanaci 216 krychlových metrů napadeného smrkového dříví. V tiskové zprávě o tom včera informovala mluvčí ČIŽP Radka Nastoupilová. Město se proti rozhodnutí neodvolalo. Lesy města Počátky se hájí tím, že na zpracování neměly dostatečnou kapacitu.

Havlíčkobrodský inspektorát ČIŽP počátecké lesy v katastru Veselá u Častrova kontroloval kvůli opakovaným podnětům z let 2018 a 2019. "Na základě těchto podnětů jsme provedli tři inspekční šetření a město Počátky jsme opakovaně vyzvali ke zpracování napadené dřevní hmoty. Několikrát jsme také upozornili na fakt, že pokud se tak nestane, dojde k úplnému vývoji a výletu brouků nové generace do okolních stojících stromů. Město však apelu nedbalo," řekl Jan Panský, ředitel oblastního inspektorátu.

Podle Radka Mráčka, vedoucího Lesů města Počátky nebyly stromy odstraněny z kapacitních důvodů. Kůrovec se v lesích objevil v roce 2018. Zpracovaných kvůli tomu bylo do roku 2019 asi 630 krychlových metrů dřeva. Pak část porostu poškodila vichřice a město se je snažilo odstranit především z rekreačních ploch a cest. V místech, za které dostalo město pokutu, byla podle Mráčka původně jen asi dvacítka polámaných stromů. "Když jsme se tam byli podívat, tak ještě nebyly napadené, ale oni (ČIŽP) do toho počítali i staré sušiny, takže toho bylo 216 kubíků. V tu dobu tady bylo strašně lýkožrouta smrkového a já jsem nemohl sehnat další partu, aby to zdělala. Těžké je to i teď," řekl Mráček.

