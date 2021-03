Počet elektromobilů roste rekordním tempem, ČR jich má přes 7000 Foto | Ed Harvey / Ed Harvey / Unsplash Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Před rokem, 12. března 2020, byla zahájena výroba vozu Hyundai Kona Electric, prvního velkosériově vyráběného automobilu na elektrický pohon v České republice). Elektromobilita je jedním z hlavních trendů, který aktuálně hýbe automobilovým průmyslem. Zatímco ještě před několika lety elektromobily představovaly zajímavou a také nepříliš rozšířenou alternativu k vozům s konvenčním pohonem, v současnosti v nich řada automobilek vidí jednu z možných cest budoucnosti automobilové dopravy. Mezi hlavní výhody vozů s elektrickým pohonem patří levnější a ekologičtější provoz, jednodušší motor i úspora v oblasti servisu a údržby. Automobilky k produkci elektromobilů nutí především zpřísňující se požadavky EU na emise CO2, které už nelze splnit výrobou konvenčních aut. Počet elektromobilů ve světě v uplynulých deseti letech rychle rostl. Zatímco v roce 2013 bylo ve světě přes 400.000 elektromobilů, o dva roky později jejich počet přesáhl milion, v roce 2018 překonal hranici pěti milionů a v loňském roce celkový počet elektromobilů přesáhl hranici deseti milionů. Prodeje vozů s čistě elektrickým pohonem se loni v Evropě ztrojnásobily, jejich tržní podíl se zvýšil na 10,5 procenta. Ve srovnání s předešlým rokem se však v EU za rok 2020 prodalo kvůli krizi způsobeném novým typem koronaviru celkově zhruba o tři miliony vozů méně. Důvodem růstu aut na elektrický pohon byla snaha automobilek zvýšit podíl ekologických vozidel na prodejích kvůli snížení průměrných emisí za produkci. Za nesplnění limitů jim poprvé hrozily pokuty od EU. Několik vlád unijních zemí také zahrnulo subvence na elektromobily do programů oživení ekonomiky zasažené pandemií. Největším trhem s elektromobily je dlouhodobě Čína, kde se za rok 2020 podle dat serveru ev-volumes prodalo přes 1,33 milionu těchto automobilů, následuje Německo (398 000 vozů) a Spojené státy (328.000 vozů). Norsko se loni stalo vůbec první zemí světa, kde se prodalo více elektromobilů než aut na benzinový, naftový či hybridní pohon. Podíl prodaných elektromobilů zde činil 54,3 procenta z celkově prodaných vozů. Počet elektromobilů v tuzemsku se zvyšuje, proti dalším evropským státům však Česká republika výrazně zaostává. Zájem českých motoristů brzdí hlavně vysoké ceny elektromobilů. Prodej vozů s čistě elektrickým pohonem se u nás v roce 2020 zvýšil o 331 procent na 3262 aut. Podle dat Svazu dovozců automobilů je v zemi nyní zhruba 8,3 milionu vozidel všech kategorií. Podle serveru elektrickevozy.cz bylo v ČR ke konci loňského roku přes 7100 elektromobilů, jejich podíl na automobilovém trhu tak činí necelých devět setin procenta. Podle studie zpracované pro provozovatele české přenosové soustavy a distribučních sítí by v Česku v roce 2030 mohlo jezdit až 523 000 elektromobilů. Pesimistický scénář počítá s minimálně 26 000 elektromobily na českých silnicích. Česko v současnosti zažívá boom v instalacích dobíjecích stanic pro elektromobily. Podle serveru elektrickevozy.cz bylo ke konci roku 2020 v zemi 734 nabíjecích stanic, na jednu tak připadá necelých deset elektrických aut. Lídrem v Česku je energetická skupina ČEZ, jejíž síť veřejných dobíjecích stanic nyní v tuzemsku čítá více než 270 stojanů. Za první elektromobil vyráběný na českém území je možné považovat Škodu Eltra, která vznikla v roce 1991 přestavbou Škody Favorit a jejíž produkci obstarával závod plzeňské společnosti Škoda Engineering v Ejpovicích. Většina z těchto vozů, kterých bylo vyrobeno přes 200 kusů, směřovala na exportní trhy, zejména do západní Evropy, několik jich používala také Česká pošta. V letech 1995 až 1996 vyráběla Škoda v Ejpovicích lehký dvoumístný užitkový elektromobil Beta, kterého vzniklo zhruba 100 kusů. Později byla postavena verze se spalovacím motorem a sériovou výrobu převzal společný podnik Škoda Tatra v Příboře. Prvním velkosériově vyráběným vozem značky Škody s čistě bateriovým elektrickým pohonem byla v listopadu 2019 představená Škoda Citigo iV, která sjížděla z výrobních linek v Bratislavě. Malá Škoda se také s 943 kusy stala v loňském roce v ČR nejprodávanějším elektromobilem a její cena začínala na zhruba půlmilionové částce. Její produkce však již skončila a v nabídce tuzemské automobilky figuruje od loňského listopadu první elektrické SUV Enyaq, jehož cena ovšem začíná na částce převyšující milion korun. Nejlevnějším elektromobilem by se tak měla stát Dacia Spring, která na český trh zamíří v jarních měsících a jejíž základní cena by neměla přesáhnout 500.000 korun. Jihokorejská automobilka Hyundai zahájila loni v polovině března v závodě v Nošovicích na Frýdecko-Místecku výrobu vozu Kona Electric, prvního velkosériově vyráběného automobilu na elektrický pohon v České republice. V listopadu pak spustila produkci jeho inovované verze. Světovým lídrem na trhu elektromobilů je americká značka Tesla, která v roce 2020 meziročně zvýšila odbyt o 36 procent na 499 500 aut. Nejprodávanějším elektrickým vozem na světě je Tesla Model 3, kterého se v loňském roce prodalo přes 365.000 kusů. Ekologičtější a úspornější provoz nabízejí také hybridy, které lze ve verzích plug-in také dobíjet ze zásuvky a je s nimi možné ujet delší vzdálenost čistě na elektřinu než s klasickými hybridy. V dalších letech by se mohly více prosadit auta na vodíkové palivové články, které dosud brzdila chybějící infrastruktura čerpacích stanic. Letos v Česku vzniknou první tři veřejné plnící stojany s vodíkem pro dopravu a na tuzemském trhu by se měl začít prodávat například vodíkový model Mirai od Toyoty.

