Pod žďárskou Zelenou horou se po 200 letech budou znovu pást ovce

Na stráni pod žďárskou Zelenou horou se budou po téměř 200 letech znovu pást ovce. Městu a ochráncům přírody by měly pomoci s obnovou barokní krajiny kolem této památky UNESCO. Do letošního srpna budou ovce spásat trávu na svahu blízko Konventního rybníka a hřbitova, kde půdu poškozuje eroze. Pokud se pastva osvědčí, bude příští rok pokračovat, řekl dnes novinářům žďárský starosta Martin Mrkos (Žďár-živé město).

"Je potřeba pro to něco udělat, aby Zelená hora zůstala zelená," řekl starosta. Podotkl, že pokud má správné údaje od muzejníků, naposledy se tam ovce pásly v roce 1831. Projekt je jedním z prvních výstupů memoranda o spolupráci, které město uzavřelo se Správou CHKO Žďárské vrchy a se Sdružením Krajina. Téměř veškeré náklady pokryje půlmilionová dotace od kraje.

O ovce se bude starat farmář Milan Daďourek. "Jsem přesvědčen, že ovce ke kostelu přirozeně ladí," řekl s odkazem na to, jak často se tato zvířata objevují v bibli. Pastva by pod Zelenou horou měla potlačit náletové dřeviny a vysokou trávu třtinu křovištní. Stráň by pak mohla lépe fungovat jako louka.

Na místo ohraničené ohradníkem dá farmář v nejbližších dnech asi 25 až 30 ovcí. Počet se může časem měnit, podle toho, jak poroste tráva. Bude tam plemeno ovcí, které je zvyklé být venku. "Určitě nevyžadují to, abychom je každý večer odvezli a zavřeli do ovčína," řekl Daďourek. Lidé nesmí ovce krmit, ovce by kvůli tomu mohla i uhynout, upozornil. Aby stádo nerušilo obřady v síni na hřbitově, nebudou v něm jehňata. "Ty obvyklé projevy jsou většinou vázané na to, že matky hledá jehně," řekl.

Sdružení Krajina, které se stará o údržbu cenných luk, začalo používat pastvu vloni, ovce se pásly ve třech lokalitách Ždárských vrchů. Plánuje pastvu rozšiřovat. Podle Tomáše Blažka ze sdružení by mohla doplnit nebo nahradit náročné ruční kosení trávy.

Poutní areál na Zelené hoře je dílem architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichla. Kostel byl vysvěcený v roce 1722. V seznamu světových památek UNESCO je Zelená hora od roku 1994.

