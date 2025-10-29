https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/podnikatele-zadaji-odklad-narizeni-eu-proti-odlesnovani-o-12-mesicu
Podnikatelé žádají odklad nařízení EU proti odlesňování o 12 měsíců

29.10.2025 19:52 (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Podnikatelé požadují okamžité odložení evropského nařízení proti odlesňování minimálně o 12 měsíců a využití roční pauzy k proškrtání nadměrné byrokracie. V tiskové zprávě to uvedla Hospodářská komora ČR (HK ČR). Komora se obává, že špatně připravené nařízení s přílišnou administrativou ohrozí provozní stabilitu podniků. Česko normu kritizuje opakovaně, Evropská komise už dříve navrhla zmírnění pro malé podniky. Podle komory ale přišlo pozdě. Nařízení vstoupí v platnost letos 30. prosince.
 
"Nařízení proti odlesňování je byrokratický a špatně připravený návrh. Je proto dobře, že chce (Evropská komise) některé povinnosti zjednodušit. Přiznání chyby ale přichází pozdě a bude velmi složité návrhy včas schválit. Hrozí velké riziko, že se to nestihne a od konce roku budou platit pravidla v původní nesmyslné podobě," uvedl Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR a viceprezident HK ČR.

Nařízení se vztahuje na dobytek, kakao, kávu, palmový olej, sóju, dřevo nebo kaučuk. Prodejci budou mít povinnost před uvedením výrobků na unijní trh ověřit, že tyto produkty nejsou spojeny s odlesňováním kdekoliv na světě. Podniky by v praxi měly shromažďovat a vykazovat údaje a souřadnice pozemků, na kterých komodity produkují, aby bylo jasné, že nejsou spojeny s odlesňováním, a poté je zaznamenat do evropského informačního systému.

Navržené zmírnění pravidel nařízení bude pro větší společnosti znamenat, že se jich budou kontroly a vymáhání norem týkat až od 30. června 2026. U malých a mikropodniků půjde o roční odklad, tedy až od 30. prosince 2026. Komora tvrdí, že snížení byrokracie může být ještě větší.

"Budeme tlačit na další snížení regulací a nadměrné administrativní zátěže a očekáváme, že stejně aktivně bude postupovat i nová vláda, která si snižování evropské i domácí byrokracie dala mezi své hlavní cíle," uvedl předseda sekce dřevozpracujícího průmyslu HK ČR Jan Matějíček.

Na riziko neodložení už dříve upozornili také potravináři, obávají se kolapsu dodavatelských řetězců a nedostatku zboží v obchodech. Rozhodnutí Evropské komise neodložit nařízení o odlesňování kritizoval v pondělí také ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Hrozí podle něj, že se systém k 1. lednu nepodaří spustit, což by znamenalo obrovský problém pro statisíce subjektů v Česku i po celé Evropě.

Původně mělo nařízení platit už od konce roku 2024. EK následně navrhla platnost posunout o rok. Stalo se tak po kritice ze strany firem, některých členských států včetně Česka i části obchodních partnerů sedmadvacítky. Nová pravidla měla platit od 30. prosince 2025. Systém se ale nejevil jako plně funkční a eurokomisařka pro životní prostředí Jessika Roswallová v září oznámila opětovný roční odklad. Jako důvod uvedla právě obavy kolem funkčnosti systému, který normu doprovází. Nakonec se komise shodla na tom, že nařízení vstoupí v platnost 30. prosince.

Obavy z nadměrné byrokracie, zvýšených nákladů nebo komplikací u dodávek hovězího masa, čokolády i dalších potravin vyjádřili už dříve také zemědělci a obchodníci.

