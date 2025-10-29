Podnikatelé žádají odklad nařízení EU proti odlesňování o 12 měsíců
Nařízení se vztahuje na dobytek, kakao, kávu, palmový olej, sóju, dřevo nebo kaučuk. Prodejci budou mít povinnost před uvedením výrobků na unijní trh ověřit, že tyto produkty nejsou spojeny s odlesňováním kdekoliv na světě. Podniky by v praxi měly shromažďovat a vykazovat údaje a souřadnice pozemků, na kterých komodity produkují, aby bylo jasné, že nejsou spojeny s odlesňováním, a poté je zaznamenat do evropského informačního systému.
Navržené zmírnění pravidel nařízení bude pro větší společnosti znamenat, že se jich budou kontroly a vymáhání norem týkat až od 30. června 2026. U malých a mikropodniků půjde o roční odklad, tedy až od 30. prosince 2026. Komora tvrdí, že snížení byrokracie může být ještě větší.
"Budeme tlačit na další snížení regulací a nadměrné administrativní zátěže a očekáváme, že stejně aktivně bude postupovat i nová vláda, která si snižování evropské i domácí byrokracie dala mezi své hlavní cíle," uvedl předseda sekce dřevozpracujícího průmyslu HK ČR Jan Matějíček.
Na riziko neodložení už dříve upozornili také potravináři, obávají se kolapsu dodavatelských řetězců a nedostatku zboží v obchodech. Rozhodnutí Evropské komise neodložit nařízení o odlesňování kritizoval v pondělí také ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Hrozí podle něj, že se systém k 1. lednu nepodaří spustit, což by znamenalo obrovský problém pro statisíce subjektů v Česku i po celé Evropě.
Původně mělo nařízení platit už od konce roku 2024. EK následně navrhla platnost posunout o rok. Stalo se tak po kritice ze strany firem, některých členských států včetně Česka i části obchodních partnerů sedmadvacítky. Nová pravidla měla platit od 30. prosince 2025. Systém se ale nejevil jako plně funkční a eurokomisařka pro životní prostředí Jessika Roswallová v září oznámila opětovný roční odklad. Jako důvod uvedla právě obavy kolem funkčnosti systému, který normu doprovází. Nakonec se komise shodla na tom, že nařízení vstoupí v platnost 30. prosince.
Obavy z nadměrné byrokracie, zvýšených nákladů nebo komplikací u dodávek hovězího masa, čokolády i dalších potravin vyjádřili už dříve také zemědělci a obchodníci.
