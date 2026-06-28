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Pohádková zahrada v Pardubicích přijímá v horku dehydratované ptáky

28.6.2026 19:07 | PARDUBICE (ČTK)
Foto | sanjiv nayak / Unsplash
Pohádková zahrada v Pardubicích, která pečuje o opuštěná a zraněná zvířata, v posledních dnech přijímá stále více ptáků vyčerpaných vedrem. Nejčastěji jde o dehydratované holuby, ale i jiné druhy. ČTK to řekla zakladatelka a provozovatelka zahrady Romana Vojířová.
 
"Vedra jsou pro volně žijící zvířata extrémní. U hospodářských nebo domácích zvířat lidé většinou zajistí vodu a stín, ale ve městech je situace jiná," řekla Vojířová.

Typickým příkladem jsou holubi ve městech. Na sídlištích často chybí vodní prvky, takže se nemají kde napít. "Pokud zůstanou uvěznění mezi rozpálenými panelovými domy a v okolí není žádná voda ani místo, kam by se mohli schovat, stává se pro ně takové prostředí rozpálenou pastí. Bez možnosti napít se nebo ochladit mají jen malou šanci přežít," řekla Vojířová.

Za poslední horké dny přijala organizace deset holubů, ale i další ptáky. Většina přijatých zvířat není vážně zraněná. Trpí především dehydratací a vyčerpáním z vysokých teplot. Vojířová ošetřila například mladou divokou kachnu, která ještě předchozí den normálně chodila kolem rybníka, ale kvůli vedru zkolabovala. Po podání vody a potravy se její stav rychle zlepšil.

Po napojení a odpočinku se obvykle ptáci zotaví během několika hodin. Do přírody se ale vrátí, až se ochladí. "Kdybychom je vypustili v největším vedru, mohli by znovu zkolabovat. Proto je necháváme v chladu a stínu a vracíme je ven až ve chvíli, kdy teploty klesnou," řekla.

Vedra podle ní dopadají také na mláďata ptáků a netopýrů. Do jiných záchranných stanic se podle Vojířové dostávají vyčerpané vlaštovky, rorýsi a kolegové jí hlásili také mláďata netopýrů, která jsou kvůli vysokým teplotám dezorientovaná a padají z dutin.

Lidé mohou volně žijícím zvířatům pomoci, když dají do stínu pítka a vodu pravidelně mění. Vojířová doporučuje používat plastové nebo kameninové misky. Kovové nádoby se na přímém slunci rozpálí natolik, že voda je pro zvířata příliš horká.

Přikrmování ptáků podle ní není v létě ve volné přírodě většinou potřeba, ve městech však může pomoci zejména holubům, kteří mají omezené možnosti najít potravu. "Holubi nejsou příliš oblíbení, ale jsou to živé bytosti. Je lepší jim pomoci než je nechat zbytečně trpět," dodala Vojířová.

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