Pojetí návrhu EU na renovace budov je podle majitelů domů direktivní a nereálné

Předseda Občanského sdružení majitelů domů (OSMD) Milan Krček považuje schválený návrh směrnice na podporu renovací budov v Evropské unii za nereálný a aktivistický. Podle něj jde o bezprecedentní zásah do práv především soukromých majitelů nemovitostí. Podle schváleného návrhu by obytné budovy měly do roku 2033 dosáhnout minimálně energetické náročnosti třídy D, což může podle Krčka vyvolat i paniku a způsobí to další nárůst cen stavebních materiálů i prací. Sdělil to ČTK.

Obytné budovy by měly podle návrhu EU do roku 2030 dosáhnout minimálně třídy energetické náročnosti E a do roku 2033 pak třídy D, a to na stupnici od A do G, přičemž G označuje 15 procent energeticky nejnáročnějších budov daného členského státu. O finálním znění právního předpisu ještě bude Evropský parlament (EP) jednat s členskými státy.

Krček napsal jménem OSMD otevřený dopis českým europoslancům, aby pro směrnici nehlasovali. Po jejím včerejším schválení uvedl, že je přesvědčen o nereálnosti provedení. "Je to další megalomanská vize klimatických aktivistů, která udělá více škody než užitku," myslí si šéf OSMD, které v současnosti sdružuje přibližně 3000 členů. Jsou především majiteli nájemních bytových domů, v drtivé většině prvorepublikových a starších staveb. Před rokem 1900 bylo postaveno 26 procent domů vlastněných členy OSMD.

V Česku bylo podle sčítání z roku 2021 přes 200 000 obydlených bytových domů a 1,7 milionu rodinných domů. Krček upozornil na to, že největší problémy se budou týkat starší zástavby, přičemž podle zákona o hospodaření energií domy postavené před rokem 1947 nyní nemusí mít průkaz energetické náročnosti budovy. "U mnoha starých budov nebude vůbec možné některé věci provádět. Jak chcete obalit polystyrenem secesní dům se zlacenými prvky na fasádě? To je absurdní," uvedl Krček. Dodal, že EU tímto dává zhruba osm let na renovaci zhruba 35 až 40 procent všech budov v unii.

Peníze na renovace mají jít primárně z evropských fondů. Podle Krčka bude sice možné využít dotací, ale jejich přidělení trvá a ne každý se k nim dostane. Odhadl, že komplexní renovace pětipatrového rohového činžovního domu z roku 1912 v Praze vyjde zhruba na 25 milionů korun. "Jen jedno trojdílné okno stojí okolo 140.000 korun a na patře je jich dvanáct," řekl Krček.

Myslí si, že může nastat panika na trhu, až se bude blížit termín nařízení. Osmdesát procent domů ho nebude splňovat a otázkou je, co to udělá s cenami materiálů a stavebních prací a podobně, řekl Krček. Upozornil na to, že budou rovněž chybět specialisté na rekonstrukce a zateplování.

Navrhovaná revize směrnice o energetické náročnosti budov má za cíl snížit emise, vytvořit nová pracovní místa, omezit energetickou závislost na ruských fosilních palivech i snížit účty za energie. Budovy jsou v unijním bloku podle Evropské komise (EK) zodpovědné za 40 procent spotřeby energie a za 36 procent emisí skleníkových plynů.

