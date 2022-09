Policie hledá svědky masivního úhynu ryb na Liberecku před dvěma týdny

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Policie žádá o pomoc při vyšetřování masivního úhynu ryb před dvěma týdny na soutoku Jeřmanického potoka a řeky Mohelky u Hodkovic nad Mohelkou na Liberecku. Na webu policie o tom informovala regionální mluvčí policie Ivana Baláková. Případem se policie zabývá pro přečin poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Původ znečištění zatím není známý, uhynuly tisíce ryb.

Policie hledá svědky, kteří od půlnoci z pátku 19. srpna na sobotu 20. srpna do sobotních 15:00 zaregistrovali v okolí Jeřmanického potoka poblíž čistírny odpadních vod v Jeřmanicích jakoukoliv neobvyklou nebo podezřelou aktivitu. "Kontaktovat nás mohou osobně na kterékoliv služebně Policie České republiky nebo telefonicky na naší bezplatné lince 158," uvedla Baláková.

Zasažený byl zhruba pětikilometrový úsek potoka mezi čistírnami odpadních vod v Jeřmanicích a Hodkovicích. "Vše nasvědčuje tomu, že se jednalo o jednorázové znečištění. Opticky v toku nebylo vidět znečištění, pěna, skvrny či zákal a ani nebyl zjištěn žádný nepatřičný pachový vjem," řekl již dříve Deníku mluvčí České inspekce životního prostředí (ČIŽP) Jiří Ovečka.

V potoce uhynuly podle prvního odhadu řádově stovky až tisíce ryb. "Jejich množství a způsobenou škodu zatím místní organizace Českého rybářského svazu v Hodkovicích nad Mohelkou neupřesnila, nicméně se jedná o masivní úhyn ryb," uvedla Baláková.

Mezi uhynulými rybami převažovali pstruzi, byli tam ale i lipani podhorní, vranky obecné a další druhy. Jejich navrácení do vodního toku bude trvat několik let. "Vysazujeme tam původní formu pstruha potočního, který je považovaný za nedostatkové zboží. Je těžké ho sehnat a vypěstovat v takové míře, aby se to dalo během chvilky zase do pořádku," uvedl již dříve pro MF Dnes hospodář místní organizace Českého rybářského svazu v Hodkovicích nad Mohelkou Aleš Böhm.

reklama