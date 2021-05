Policie navrhla obžalobu šéfa Lesní správy Lány Baláka kvůli těžbě kamene

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | šJů / Wikimedia Commons Kriminalisté začali kvůli těžbě kamene v oboře stíhat loni na jaře tři lidi. Podle kriminalistů vytěžili a odvezli více kamene, než oficiálně vykázali, a způsobili tak škodu nejméně 1,35 milionu korun.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Policie navrhla obžalovat ředitele Lesní správy Lány Miloše Baláka z porušení povinnosti při správě cizího majetku kvůli těžbě kamene v Lánské oboře. Uvedla to Česká televize (ČT). Potvrdila jí to státní zástupkyně Denisa Sotáková z Vrchního státního zastupitelství v Praze, která má o obžalobě rozhodovat. Je to druhá kauza, v níž Balák čelí obvinění. V té první, která se týká ovlivnění veřejné zakázky, mu soud počátkem května uložil nepodmíněný tříletý trest vězení. Rozsudek není pravomocný.

Prezidentův kancléř a Balákův nadřízený Vratislav Mynář po vynesení tohoto rozsudku uvedl, že chce v případu dál ctít presumpci neviny. Již dříve řekl, že do pravomocného rozsudku šéfa lánské lesní správy neodvolá.

V případu těžby kamene v Lánské oboře policie obvinila Baláka z porušení povinnosti při správě cizího majetku loni na podzim. Původně jej vinila ze zpronevěry, koncem loňského srpna ale státní zástupce trestní stíhání zrušil a věc vrátil policii kvůli změně právní kvalifikace.

Kriminalisté začali kvůli těžbě kamene v oboře stíhat loni na jaře tři lidi. Podle kriminalistů vytěžili a odvezli více kamene, než oficiálně vykázali, a způsobili tak škodu nejméně 1,35 milionu korun. Usnesení o zahájení trestního stíhání zrušilo koncem srpna Nejvyšší státní zastupitelství (NSZ). Jeho mluvčí Petr Malý při této příležitosti uvedl, že policií zvolený popis skutku a právní kvalifikace neodpovídal skutkovým zjištěním a policie bude muset ve věci znovu rozhodnout. Podle Malého zrušení usnesení v tomto případě neznamenalo, že se trestný čin nestal.

Hradní kancléř kvůli kauze již dřív ostře kritizoval média, která podle něj šířila o případu lži a vytvářela tlak na vyšetřovatele. Rozhodnutí NSZ podle něj potvrdilo, že zveřejňované informace o případu byly nepravdivé.

Další kauza, ve které Balák figuruje a ve které byl nepravomocně odsouzen, se týká veřejné zakázky k druhé etapě zajištění a odvodnění svahů v Lánské oboře kolem vodní nádrže Klíčava. K nezákonnému zjednání výhody mělo dojít zhruba před pěti lety. Podle květnového rozsudku kladenského soudu Balák zakázku ovlivnil a vedle nepodmíněného trestu vězení mu za to uložil čtyřletý zákaz činnosti a peněžitý trest 1,8 milionu Kč. Odsouzen byl i manažer firmy Energie stavební - báňská (ESB) Libor Tkadlec, který dostal podmíněný trest dva a půl roku s odkladem na čtyři roky a peněžitý trest. Firma ESB má zaplatit přes pět milionů korun a má tříletý zákaz účasti ve veřejných zakázkách. Obžalovaní od začátku odmítají, že by se dopouštěli nezákonného jednání.

Lesní správa Lány je příspěvkovou organizací Kanceláře prezidenta republiky, stará se téměř o 5800 hektarů státních pozemků. Většinu tvoří lesy, součástí je též Lánská obora.

reklama