Policie obvinila osm lidí a firem za dovoz nelegálního odpadu z Německa
Česká policie se zaměřila nejen na výslech svědků, ale i na zkoumání převozních dokumentů, firemních záznamů. Nechala si vypracovat i několik znaleckých posudků v oblasti ochrany přírody a odpadového hospodářství. "Obvinění jednali jako členové organizované skupiny s jasně vymezenými rolemi. Jeden měl například objednávat přepravu a další zajišťovat místa uložení," uvedla Štětínská. Muže ve věku od 40 do 70 let z Ostravska, Novojičínska a Frýdecko-Místecka policie viní z neoprávněného nakládání s odpady.
Štětínská uvedla, že všichni byli v minulosti už odsouzeni. Policie obvinila také čtyři firmy za to, že od června 2024 do ledna 2025 přepravily ve zhruba třiceti kamionech bezmála 600 tun odpadu a uložily je na různých místech na Rýmařovsku, Brněnsku a Zlínsku. "Jednalo se nelegální odpad. Navíc, odpad byl vyhodnocen jako nebezpečný," doplnila mluvčí.
Německé úřady jsou ve vyšetřování trochu dál. "Kvůli nelegálnímu vyvezení stovek tun odpadu z Německa do Česka obžalovalo státní zastupitelství ve Weidenu majitele firmy Roth International a jednoho zaměstnance dceřiné firmy v Česku," napsal serveru Seznam Zprávy mluvčí státního zastupitelství Matthias Bauer. Majitel firmy Roth International navíc čelí obžalobě z nebezpečného ublížení na zdraví z nedbalosti. Několik zaměstnanců jeho firmy podle státního zastupitelství utrpělo újmu na zdraví, protože muž nenechal uzavřít netěsné zařízení na recyklaci baterií, i když o závadě věděl.
Soud začne v bavorském Weidenu příští týden ve čtvrtek. "Hlavní líčení začne 11. června 2026 v 09:00 hodin," sdělil ČTK mluvčí soudu Florian Bauer. Naplánováno je podle něj prozatím 12 jednacích dní.
Předloni v prosinci přivezly kamiony odpad do Jiříkova na Bruntálsku, neměly k tomu ale patřičné povolení. Původcem odpadu byla podle vyšetřovatelů společnost Roth International. Specializuje se na demontáž letadel a větrných elektráren. Kromě Jiříkova se později našel odpad od stejné firmy také v Brně-Horních Heršpicích. Českým příjemcem byla firma Piroplastik.
Zodpovědnost za odvezení odpadu převzala regionální vláda Horní Falce, jednoho z bavorských správních regionů. Zhruba 300 tun odpadu z Jiříkova odvezla na podzim loňského roku firma, kterou tím německé úřady pověřily. Z Brna-Horních Heršpic odvezla firma 35 tun odpadu v prosinci a dalších 282 tun v únoru. Náklady na odvoz stovek tun odpadu z Česka hodlají bavorské úřady vymáhat po firmě Roth International, která je ovšem od loňského března v insolvenci.
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