Policie odložila případ požáru skládky plastů u Rynholce, úmysl se nepotvrdil
16.10.2025 19:11 | RYNHOLEC (ČTK)
Podle policejní mluvčí je v závěrečné zprávě vyšetřovatelů uvedeno, že samovznícení mohlo vzniknout následkem fyzikálního jevu zvaného spojná vodní čočka, který zafunguje například jako lupa. "Sluneční paprsky se přes ni kumulují," uvedl mluvčí středočeských hasičů Tomáš Bakalář. Za určitých okolností se pak může vznítit hořlavý materiál.
Společnost Ekologie, která areál provozuje, v dubnu informovala, že samovznícení se podle tehdejších dosavadních zjištění jeví jako nepravděpodobné a nelze vyloučit možnost úmyslného zapálení neznámým pachatelem. Policie případ prověřovala kvůli možným dvěma trestným činům, a to obecnému ohrožení a poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti.
