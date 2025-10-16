https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/policie-odlozila-pripad-pozaru-skladky-plastu-u-rynholce-umysl-se-nepotvrdil
Policie odložila případ požáru skládky plastů u Rynholce, úmysl se nepotvrdil

16.10.2025 19:11 | RYNHOLEC (ČTK)
Foto | rostislavkral / Depositphotos
Policie odložila případ dubnového požáru skládky plastů u Rynholce na Rakovnicku. Dřívější podezření na úmyslné zapálení se nepotvrdilo, informovala Česká televize (ČT). Příčinou bylo pravděpodobně samovznícení vyvolané sluncem, řekla ČTK policejní mluvčí Michaela Richterová. Požár způsobil škodu 15 milionů korun.
 
Požár skládky v Rynholci hasiči likvidovali od 21. do 25. dubna. Postupně se do zásahu zapojilo 250 hasičů a speciální technika hasičského záchranného útvaru. Byl vyhlášený zvláštní stupeň poplachu. "Rakovničtí kriminalisté odložili věc požáru skládky v Rynholci, kde bylo podezření na cizí zavinění, na základě podkladů ale zjistili, že nejde o podezření z trestného činu. Na základě posudku hasičů nebylo zjištěno cizí zavinění," řekla České televizi Richterová.

Podle policejní mluvčí je v závěrečné zprávě vyšetřovatelů uvedeno, že samovznícení mohlo vzniknout následkem fyzikálního jevu zvaného spojná vodní čočka, který zafunguje například jako lupa. "Sluneční paprsky se přes ni kumulují," uvedl mluvčí středočeských hasičů Tomáš Bakalář. Za určitých okolností se pak může vznítit hořlavý materiál.

Společnost Ekologie, která areál provozuje, v dubnu informovala, že samovznícení se podle tehdejších dosavadních zjištění jeví jako nepravděpodobné a nelze vyloučit možnost úmyslného zapálení neznámým pachatelem. Policie případ prověřovala kvůli možným dvěma trestným činům, a to obecnému ohrožení a poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti.

