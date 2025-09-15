https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/policie-proveruje-dalsi-vyhruzku-neznameho-pachatele-o-otravene-vode-v-cr
Policie prověřuje další výhrůžku neznámého pachatele o otrávené vodě v ČR

15.9.2025 10:53 (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Policie prověřuje další výhrůžku neznámého pachatele o otrávené vodě v Česku. Kde přesně by lahve s vodou obsahující jedovatý ricin měly být, pisatel výhrůžky podle policistů neuvedl, zmínil pouze obchodní centra. Jejich ostraze proto doporučují zvýšenou ostražitost. Panika však není na místě, uvedla policie na síti X. Lidé, kteří v této souvislosti cokoli podezřelého zaznamenají, se mají obrátit na linku 158.
 
"Situace se opakuje, obdrželi jsme další výhrůžku ricinem obsaženým v lahvích s vodou. Nadále ověřujeme relevanci hrozby, panika však jistě není na místě. Vhodná je ale ostražitost ze strany ostrahy obchodních center, kde by lahve měly být, dle pisatele, bez dalších podrobností umístěny," napsala policie. Po pachateli pátrá.

V souvislosti s výhružnými e-maily hrozícími otravou vody policie požádala veřejnost o pomoc při zjištění totožnosti svědků, kteří se ve Vodní ulici v Brně pohybovali v blízkosti výdejních boxů zásilkových společností. Fotografie, na nichž jsou zachyceni, večer zveřejnila na síti X.

Podle televize CNN Prima News pachatel v e-mailu, který má k dispozici, uvedl, že do některé z pražských prodejen dal dvě lahve s jedem ve vodě. Své konání odůvodnil tím, že nedostal peníze, které žádal v předchozím dopisu za to, aby jed do vody nedal. Podle médií požadoval 66 bitcoinů (zhruba 152 milionů korun).

O tomto případu policisté informovali na začátku minulého týdne, podle nich neznámý pachatel vyhrožoval, že otráví pitnou vodu v ČR. Stejně jako nyní také uvedli, že zjišťují, do jaké míry jde o pokus vyvolat paniku a do jaké míry je to jen snaha zaměstnat Integrovaný záchranný systém. "V případě jakéhokoliv ohrožení bychom samozřejmě veřejnost proaktivně varovali a přijali nezbytná opatření," uvedl mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík. Totéž konstatovali policisté i dnes na síti X.

Podle dřívějších informací serverů Krimi-Plzeň a Novinky.cz neznámý muž v prvním oznámení také hrozil otravou ricinem a údajně prohlásil, že otráví pitnou vodu určenou k prodeji v obchodech a k podávání v restauracích. Oblast, kde by jed chtěl rozšířit, nespecifikoval.

Moravčík CNN Prima News řekl, že policisté na místě, které pachatel v dopisu označil, skutečně našli lahev s vodou a poslali ji na rozbor. "Na výsledky expertizy stále čekáme. Zjišťujeme, jestli je to nebezpečné, nebo ne,“ uvedl mluvčí.

V nedávné minulosti vyměřily soudy pětiletý trest recidivistovi Marku Vadelovi, který v srpnu 2020 hrozil z vězení otrávením pitné vody v českých městech. Muž, který si odpykával trest v plzeňské věznici, napsal a rozeslal několik dopisů na ministerstvo spravedlnosti, na kriminální policii a médiím. V dopise ministerstvu požadoval propuštění některých vězňů z věznic, víc než deset milionů korun a automobil. V opačném případě hrozil otrávením pitné vody v šesti blíže neurčených městech. Snažil se vyvolat dojem, že dopisy psal člen islámské teroristické skupiny, a přiznal, že se inspiroval kriminálním seriálem Kobra 11. Soudy nenašly pro Vadelovo jednání žádnou polehčující okolnost.

