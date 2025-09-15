Policie prověřuje další výhrůžku neznámého pachatele o otrávené vodě v ČR
V souvislosti s výhružnými e-maily hrozícími otravou vody policie požádala veřejnost o pomoc při zjištění totožnosti svědků, kteří se ve Vodní ulici v Brně pohybovali v blízkosti výdejních boxů zásilkových společností. Fotografie, na nichž jsou zachyceni, večer zveřejnila na síti X.
Podle televize CNN Prima News pachatel v e-mailu, který má k dispozici, uvedl, že do některé z pražských prodejen dal dvě lahve s jedem ve vodě. Své konání odůvodnil tím, že nedostal peníze, které žádal v předchozím dopisu za to, aby jed do vody nedal. Podle médií požadoval 66 bitcoinů (zhruba 152 milionů korun).
O tomto případu policisté informovali na začátku minulého týdne, podle nich neznámý pachatel vyhrožoval, že otráví pitnou vodu v ČR. Stejně jako nyní také uvedli, že zjišťují, do jaké míry jde o pokus vyvolat paniku a do jaké míry je to jen snaha zaměstnat Integrovaný záchranný systém. "V případě jakéhokoliv ohrožení bychom samozřejmě veřejnost proaktivně varovali a přijali nezbytná opatření," uvedl mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík. Totéž konstatovali policisté i dnes na síti X.
Podle dřívějších informací serverů Krimi-Plzeň a Novinky.cz neznámý muž v prvním oznámení také hrozil otravou ricinem a údajně prohlásil, že otráví pitnou vodu určenou k prodeji v obchodech a k podávání v restauracích. Oblast, kde by jed chtěl rozšířit, nespecifikoval.
Moravčík CNN Prima News řekl, že policisté na místě, které pachatel v dopisu označil, skutečně našli lahev s vodou a poslali ji na rozbor. "Na výsledky expertizy stále čekáme. Zjišťujeme, jestli je to nebezpečné, nebo ne,“ uvedl mluvčí.
V nedávné minulosti vyměřily soudy pětiletý trest recidivistovi Marku Vadelovi, který v srpnu 2020 hrozil z vězení otrávením pitné vody v českých městech. Muž, který si odpykával trest v plzeňské věznici, napsal a rozeslal několik dopisů na ministerstvo spravedlnosti, na kriminální policii a médiím. V dopise ministerstvu požadoval propuštění některých vězňů z věznic, víc než deset milionů korun a automobil. V opačném případě hrozil otrávením pitné vody v šesti blíže neurčených městech. Snažil se vyvolat dojem, že dopisy psal člen islámské teroristické skupiny, a přiznal, že se inspiroval kriminálním seriálem Kobra 11. Soudy nenašly pro Vadelovo jednání žádnou polehčující okolnost.
reklama