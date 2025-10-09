https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/policie-v-pripadu-vyhruzek-o-otravene-vode-v-cr-zverejnila-dalsi-fota-svedku
Policie v případu výhrůžek o otrávené vodě v ČR zveřejnila další fota svědků

9.10.2025 12:31 (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Policie zveřejnila další fotografie možných svědků v případu výhrůžek o otrávené vodě v ČR z první poloviny září. Pátrá po jejich totožnosti, uvedla na sociální síti X. Policie prověřovala výhrůžky neznámého pachatele o otrávené vodě v Česku dvakrát ve druhém zářijovém týdnu. Kde by lahve s vodou otrávenou ricinem měly být, pisatel výhrůžky podle policistů neuvedl, zmínil pouze obchodní centra. Jejich ostraze proto policie doporučovala zvýšenou ostražitost.
 
Policie požádala veřejnost o pomoc při zjištění totožnosti svědků, kteří se pohybovali ve Vodní ulici v Brně v blízkosti výdejních boxů zásilkových společností. Jde o další fotografie, první zveřejnila na sociální síti X už dříve.

Podle televize CNN Prima News pachatel v e-mailu uvedl, že do některé z pražských prodejen dal dvě lahve s jedem ve vodě. Své konání odůvodnil tím, že nedostal peníze, které žádal v předchozím dopisu za to, aby jed do vody nedal. Podle médií požadoval 66 bitcoinů (zhruba 152 milionů korun).

Podle dřívějších informací serverů Krimi-Plzeň a Novinky.cz neznámý muž v prvním oznámení také hrozil otravou ricinem a údajně prohlásil, že otráví pitnou vodu určenou k prodeji v obchodech a k podávání v restauracích.

V nedávné minulosti vyměřily soudy pětiletý trest recidivistovi Marku Vadelovi, který v srpnu 2020 hrozil z vězení otrávením pitné vody v českých městech. Muž, který si odpykával trest v plzeňské věznici, napsal a rozeslal několik dopisů na ministerstvo spravedlnosti, na kriminální policii a médiím. V dopise ministerstvu požadoval propuštění některých vězňů z věznic, víc než deset milionů korun a automobil. V opačném případě hrozil otrávením pitné vody v šesti blíže neurčených městech. Snažil se vyvolat dojem, že dopisy psal člen islámské teroristické skupiny, a přiznal, že se inspiroval kriminálním seriálem Kobra 11. Soudy nenašly pro Vadelovo jednání žádnou polehčující okolnost.

