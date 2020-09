Policisté si spolu s lesníky počíhali na neukázněné lesní motoristy Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Arcibiskupské lesy a statky Olomouc Do lesa je vjezd zakázán. Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Bezmála dvě desítky policistů vyrazily uplynulou neděli do lesních porostů Rychlebských hor v okolí Vápenné a Javorníku, aby se zaměřily na dodržování zákonů u motoristů. Doprovod jim vůbec poprvé dělali také lesníci z Arcibiskupských lesů a statků Olomouc a Lesů České republiky, kteří v těchto oblastech spravují lesní majetky. Strážci zákona si posvítili především na neukázněné řidiče, kteří nerespektují zákaz vjezdu na lesní cesty či dokonce zákaz vjezdu přímo do lesa. Během čtyřhodinové akce policisté zjistili celkem třináct přestupků. Informují o tom Arcibiskupské lesy a statky. "Menší kontroly probíhají několik let. Tentokrát jsme se rozhodli uspořádat akci ve větším měřítku ve spolupráci s lesníky, kteří dokonale znají lesní terén a nejvíce ohrožená místa," říká mluvčí jesenických policistů Tereza Neubauerová. Policejní hlídky se proto v neděli dopoledne rozjely po celém Jesenicku a kontrolovaly, zda houbaři nechávají svá vozidla na místech k tomu určených a nezkracují si cestu po těžebních linkách, kde platí zákaz vjezdu. "Mimo jiné se hlídky zaměřily také na neukázněné motorkáře, kteří si pletou les se závodní dráhou," komentuje nedělní akci Tereza Neubauerová. Nejvíce přestupků policisté zaznamenali u houbařů, kteří v sedmi případech zaparkovali své osobní automobily za zákazem vjezdu. Celkem pětkrát strážci zákona pokutovali řidiče projíždějící lesní cestou přes zákazovou značku bez patřičných oprávnění. Těmto motoristům hrozí pokuta za přestupek proti zákonu o pozemních komunikacích až dva tisíce korun. Sankce se ale může vyšplhat až na pět tisíc korun při vjezdu do lesního porostu, kdy motoristé poruší lesní zákon a zákon o ochraně přírody. Pokud navíc vozidlo poškodí lesní majetek, může si vlastník či správce lesa nárokovat náhradu škody. Vůbec nejzávažnější přestupek řešili policisté hned na začátku akce, kdy přistihli motorkáře při vjezdu do lesa, kde hrozí vážné poškození porostu a životního prostředí. "Kolegové zastavili v lese řidiče motocyklu bez státní poznávací značky, který s sebou navíc neměl doklady o totožnosti, ani doklady k vozidlu. I jemu hrozí pokuta ve výši až pěti tisíc korun a náhrada za způsobené škody na lesním majetku," popisuje jeden z přestupků ředitelka Územního odboru policie ČR Jeseník Ludmila Andělová a dodává, že nedělní akce byla pilotním projektem a podobné kontroly plánují i do budoucna. Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Arcibiskupské lesy a statky Olomouc Jedete na houby autem přímo do lesa? Správci lesa si spolupráci s policií pochvalují. Dlouhodobě totiž bojují především s motorkáři a řidiči čtyřkolek. "Motoristé mají les za přírodní tankodrom a vůbec si neuvědomují, jaké škody za sebou nechávají," říká vedoucí polesí Vápenná Vlastimil Koňařík ze společnosti Arcibiskupské lesy a statky Olomouc. Škody mohou být jak viditelné na lesním porostu a sazenicích, nebo ty méně patrné na zvěři a ptactvu, obzvláště v době kladení a hnízdění. "Jsem proto rád, že můžeme ve spolupráci s policisty průběžně provádět hlídky. Bojíme se toho, že nějaký neukázněný řidič motorky či čtyřkolky zraní v lese chodce," uzavírá Vlastimil Koňařík.

