PP Ostražka a přehrada Vír - jeden ze zdrojů pitné vody pro Brno

Policisté vodohospodářům z Povodí Moravy pomohou s kontrolou vodních zdrojů, zaměří se především na dodržování zákazu vstupu do ochranného pásma vodního zdroje a na nepovolený rybolov. První společná akce se uskutečnila na vodárenské nádrži Vír, informoval mluvčí státního podniku Petr Chmelař. Za porušení vstupu do ochranného pásma vodárenských nádrží hrozí trest až 20 000 korun."Cílem těchto kontrol je ochrana kvality vodních zdrojů, která je ohrožována porušováním zákazů rekreace a rybolovu na vodárenských nádržích. Konkrétně neoprávněný rybolov přímo ohrožuje vyváženou rybí obsádku, kterou na vodních nádržích skládáme tak, aby v co největší míře napomáhala zlepšovat jakost vody," uvedl generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Společné kontroly v ochranných pásmech vodárenských nádrží budou nepravidelné, a to ve dne i v noci. Hlídky budou jak na březích, tak i na člunech. Zjištěné přestupky kontroloři předají do přestupkového řízení místně příslušným vodoprávním úřadům.

"Naši pracovníci zaznamenávají v poslední době výrazný nárůst počtu osob, které porušují zákazy vstupu do ochranných pásem vodního zdroje. Samotné porušení zákazu vstupu bývá často doprovázené i znečišťováním okolí. Proto si velice ceníme této spolupráce, protože policisté v uniformách mají širší kompetence, větší respekt a více technických prostředků, než má například rybářská stráž," uvedl Gargulák.

První společná kontrola se uskutečnila v podvečer 11. května na vodní nádrži Vír. Kontroloři při ní nezjistili žádný neoprávněný vstup do ochranného pásma vodního zdroje ani další přestupky. "Akce trvala dvě hodiny, zapojilo se do ní devět hlídek, z nichž dvě byly na vodě a terén kontrolovaly z hladiny. Kromě toho jsme využívali také tři psovody a dron," uvedla mluvčí policie Dana Čírtková.

