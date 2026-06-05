Polička na Svitavsku přeměňuje zemědělský areál na výrobnu dřeva a kompostárnu
5.6.2026 20:10 | POLIČKA (ČTK)
Ilustrační foto
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Zdroj | Depositphotos
Dva bývalé kravíny koupila stavební skupina Swietelsky. Staré budovy zbourala a plánuje místo nich vybudovat stavební halu. "Mají to v plánu dokončit do konce roku," řekl starosta.
Bývalou část areálu pro chov prasat město využilo pro výrobu palivového dříví. Objekt je konstrukčně v dobrém stavu, ale má ještě původní opláštění s obsahem azbestu, které bude muset stavební firma ekologicky zlikvidovat. Bude také potřeba udělat nové podlahy.
V další části areálu bude kompostárna. "Vzniká místo bývalého betonového hnojiště. Bude zpracovávat odpad ze zahrad a městskou zeleň," řekl starosta.
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