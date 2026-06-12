Co rozhoduje o kvalitě kompostu? Výzkumníci ukazují, jak z bioodpadu vytěžit maximum
Základní funkce kompostu je přitom stále stejná – doplnit do půdy organickou hmotu a živiny. Jak ale ukazuje výzkum, jeho potenciál je mnohem širší. „Kompost není jen zdrojem organické hmoty. Při správném složení může významně přispět k zásobení rostlin živinami a částečně nahradit průmyslová hnojiva,“ říká Martin Dubský z odboru šlechtění a pěstebních technologií VÚK.
Co rozhoduje o kvalitě kompostu
Zásadní roli hraje tzv. zakládka – tedy materiál, ze kterého kompost vzniká. Nejčastěji jde o biologicky rozložitelný odpad z údržby zeleně, ale přidáním dalších složek lze vlastnosti kompostu výrazně ovlivnit.
Při hodnocení procesu kompostování a aplikace kompostů na ornou půdu spolupracoval VÚK s Výzkumným ústavem pro zemědělskou techniku, který je dnes součástí Národního centra zemědělského a potravinářského výzkumu.
Výzkum VÚK ukazuje, že například organická hnojiva (hnůj nebo digestát) zvyšují obsah všech hlavních živin, především draslíku. Produkt z elektrických kompostérů přináší vysoký obsah dusíku a fosforu. A popel ze spalování biomasy významně zvyšuje obsah draslíku, vápníku a hořčíku. Každá z těchto složek však zároveň mění chemické vlastnosti kompostu, a tím i jeho vhodnost pro konkrétní použití. „Vlastnosti kompostu jsou vždy výsledkem kombinace vstupních surovin a způsobu kompostování. Právě to rozhoduje o jeho využití v praxi,“ vysvětluje Dubský.
Kolik kompostu půda skutečně potřebuje
Pravidelná aplikace kompostu má dlouhodobý efekt. Podle všeobecné praxe stačí průměrně 6–7 tun sušiny na hektar ročně, aby si půda udržela stabilní obsah organické hmoty. V praxi to znamená například jednorázovou aplikaci 40–50 tun kompostu (v přirozené vlhkosti) jednou za několik let.
Kompost ale nepůsobí jen jako „hnojivo“. Zlepšuje i strukturu půdy, schopnost zadržovat vodu, biologickou aktivitu a zvyšuje hodnotu pH půdy.
Komposty na míru: substráty i lesní školky
Velký potenciál mají komposty také při přípravě pěstebních substrátů a zahradních zemin. Zde je ale potřeba přesně hlídat jejich složení – zejména obsah rozpustných solí a přijatelných živin, především draslíku. „Pro substráty je klíčové správné dávkování. Kompost může být velmi přínosný, ale při nevhodném použití může rostlinám i škodit,“ upozorňuje Dubský.
Například běžné zelené komposty se v substrátech používají v podílu zhruba 10–30 % objemu, zatímco komposty s vyšším obsahem živin jen v menším množství.
Specifickou oblastí jsou lesní školky, kde kompost pomáhá nejen s výživou, ale i s dlouhodobým zlepšením půdních podmínek. V těchto případech se dávky pohybují obvykle mezi 15 až 20 tunami na hektar podle kvality kompostu a obsahu celkových živin.
Cesta k cirkulárnímu zemědělství
Výsledky výzkumu VÚK potvrzují, že kompostování má zásadní roli v přechodu k udržitelnému hospodaření. Umožňuje efektivně využít bioodpad, vracet živiny zpět do půdy a omezit závislost na průmyslových hnojivech. „Kompostování je jedním z klíčových nástrojů cirkulární ekonomiky v zemědělství i krajině. Správně využité bioodpady se mohou stát cenným zdrojem živin i organické hmoty,“ uzavírá Dubský. Výzkumný ústav pro krajinu tak ukazuje, že budoucnost půdy může začínat právě v kompostu – pokud víme, jak s ním pracovat.
Možnosti použití kompostů v lesním školkařství prezentovali výzkumníci z VÚK na semináři Aktuální problematika lesního školkařství v roce 2026, který pořádalo Sdružení lesních školkařů ČR, z.s. Sborník referátů ze semináře má kromě své tištěné verze i on-line verzi.
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