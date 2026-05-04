Věnujme půdě dostatečnou péči, třiďme bioodpad a kompostujme. Nová kampaň se zaměřuje na podporu živé půdy

4.5.2026 15:14 | PRAHA (Ekolist.cz) | Ekodomov
Nezisková organizace Ekodomov připravila kampaň s názvem Půdu máme v péči, která chce upozornit na fakt, že půda, když jí věnujeme dostatečnou péči, nám na oplátku může pomoci „vybrat zatáčku“ v podobně klimatické změny. Kampaň běží po celý květen a rozšířuje tradiční Mezinárodní týden kompostování, který letos vychází na 3.–9. května.
 
(Nejen) Česká republika pomalu vysychá. Kvůli probíhající klimatické změně půda přestává být schopná odolávat epizodám sucha a půdní erozi z přívalových dešťů. S oteplováním se zvyšuje odpar a snižuje množství dostupné vody v půdě. Snižuje se přírůst rostlin i zachytávání uhlíku se všemi negativními dopady na ekonomiku, krajinu i život lidí. Odpovědí Ekodomova je právě výzva: Mějme půdu v péči!

„Stačí totiž trocha úsilí nás lidí, a vysychající půdu dokážeme přetvořit v půdu živou. Pokud začneme třídit zelené zbytky z kuchyně či ze zahrady, a namísto do popelnic na směsný odpad je vyhodíme do hnědých popelnic nebo je ideálně zkompostujeme na kompostu nebo ve vermikompostéru, do půdy tím dokážeme vrátit spoustu živin. A ty v ní doslova rozproudí život,“ vysvětluje koordinátorka kampaně Půdu máme v péči Julie Včeláková.

Kompostování na první pohled nepůsobí jako příliš atraktivní činnost. Jenže – zdání klame.

„Někteří lidé se kompostování zbytečně bojí, mají pocit, že je to špinavá práce, která zabere spoustu času a ke které budou potřebovat hodně věcí. Opak je pravdou – dnes koupíte krásné kompostéry pro domácí i zahradní použití, vybavení od pár korun po opravdu hezké designové kousky. A samotné třídění nebo i vermikompostování vám zabere minimum času,“ uvádí Julie Včeláková.

Čas, který třídění, případně i kompostování bioodpadu (tedy rostlinných zbytků z ovoce a zeleniny, čajových pytlíků, kávové sedliny, listí, trávy nebo třeba uschlých květů ze zahrady) lidé věnují, se jim násobně vrátí v podobě přínosu pro přírodu. Když totiž hotový kompost vrátíme do půdy, obohatíme ji o organickou hmotu a rostliny mají více živin i vody pro svůj růst. Půda, do níž se pravidelně doplňuje kompost, zároveň dokáže zadržet více vody a jejím odpařováním ochlazuje krajinu. A do třetice – čím méně zelených zbytků skončí ve směsném odpadu, tím více se ušetří za jeho vyvážení a spalování či skládkování.

Rušné město pod našima nohama

Součástí kampaně Půdu máme v péči jsou tři výzvy. Tu první, nazvanou Probuď v sobě (půdo) tvůrce!, plní studenti 1. ročníku Střední odborné školy obchodu, užitého umění a designu v Plzni, kteří pracují na vizuálním ztvárnění tématu „Proměň bioodpad v poklad“.

Výzva č. 2 nazvaná Zvaž to! je určena široké veřejnosti, která si může kterýkoli květnový týden vyzkoušet třídění bioodpadu. Co vytřídí, zváží a údaj vyplní do připravené tabulky. Tým Ekodomova jim díky aplikaci Carbon Overseer, kterou vyvíjí, na konci výzvy spočítá, kolik uhlíku se povedlo uložit do půdy a kolik emisí CO₂ek díky tomu neuniklo do atmosféry.

Třetí výzva, Objev, koho máš pod nohama!, je zaměřená na focení půdních živočichů. „Stačí vzít mobil, opatrně prozkoumat hlínu, listí nebo kompost a vyfotit malé obyvatele, které tam objevíte – třeba žížaly, stínky, brouky nebo jiné tajemné tvory. A fotky pak nahrát do aplikace iNaturalist,“ doplňuje druhá koordinátora výzvy, Ingrid Purnoch Brifordová. „Možná tak zjistíte, že pod nohama máte rušné ‚městoʻ, o kterém jste dosud neměli ani tušení!“

