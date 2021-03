Polské firmy PGE a PKN Orlen vybudují větrné farmy u břehů Baltu

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Polské energetické společnosti PGE a PKN Orlen vybudují větrné farmy u pobřeží Baltského moře. Spolupracovat při tom budou se svými zahraničními partnery, uvedla agentura PAP. Orlen je vlastníkem české petrochemické společnosti Unipetrol.

PGE je největším producentem elektřiny v Polsku, zatímco PKN Orlen je největším zpracovatelem ropy. Polský antimonopolní úřad (UOKiK) dal záměru firem zelenou. Vzniknou tak dva společné podniky, které výstavbu zajistí. Žádné podrobnosti k nákladům polská agentura nesdělila.

V prvním případě se na výstavbě bude podílet společnost PGE s dánským partnerem Orsted. Postavit mohou dva příbřežní projekty. Ve druhém případě bude PKN Orlen spolupracovat s kanadskou firmou Northland Power, povolení mají k výstavbě příbřežní větrné farmy o výkonu 1,2 gigawattu.

Polsko zatím vyrábí většinu elektřiny z uhlí, kvůli tlaku Evropské unie ale podporuje investice do zdrojů čisté energie, zvláště do větrných elektráren na moři a také do solárních elektráren.

