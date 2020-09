Polsko chce investovat 150 miliard zlotých do výstavby svých prvních jaderných elektráren

Pavel Hanzl 8.9.2020 15:50

„Celá Evropská unie po koronavirové krizi startuje své ekonomiky prostřednictvím investic do obnovitelných zdrojů energie. Do nich také směřuje drtivou podporu,“ říká Skopal. „Že to je hlavní cesta, jak si sáhnout na evropské peníze, pochopilo už i tradičně uhelné Polsko. Česká republika se ale vydává přesně opačným směrem,“

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/cesko-slunci-nepreje-solarni-investori-miri-do-polska-ci-rumunska-116560



Zkuste odhadnout, kdo na tom vydělá a kdo se propadne do úplně zbytečné krize a energetických problémům. Proč musíme být poslední dobou vždycky ti nejblbší?

Odpovědět