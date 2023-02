Polský Krkonošský národní park zvýšuje vstupné, v české části se neplatí

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos "Na rozdíl od polských národních parků, kde návštěvníci vstupné platí už téměř 30 let, na území českých národních parků vstupné vybírat možné není. Neumožňuje to platná legislativa. Přesto průzkumy veřejného mínění, které Správa KRNAP na toto téma nechala zpracovat, ukazují, že návštěvníci by zpoplatnění vstupu na území národního parku podpořili," uvedl Drahný.

Polský Krkonošský národní park (KPN - Karkonoski Park Narodowy) ode dneška zvýšuje cenu vstupného do národního parku. Dosud jednodenní vstupné stálo osm zlotých (asi 40 korun), třídenní 20 zlotých (asi 100 korun). Po zdražení to bude devět zlotých (asi 45 korun) a 24 zlotých (asi 120 korun). Pokladny jsou na přístupech z polského vnitrozemí, informovali zástupci Krkonošského národního parku (KRNAP). V české části hor pod správou KRNAP a také na hřebenové Cestě česko-polského přátelství se vstupné neplatí.

"Při vstupu do KPN z české strany na pokladny návštěvníci nenarazí, mohou si zakoupit vstupné do KPN elektronicky na adrese https://kpn.eparki.pl/, případně přímo v terénu přes QR kódy, dostupné třeba na rozcestnících, či u pracovníků agentury, která vstupné do polských národních parků vybírá," uvedl mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.

Snížené vstupné platí žáci a studenti, důchodci, hendikepovaní lidé a vojáci z povolání. Děti ve věku do sedmi let vstupné platit nemusí. Kompletní ceník vstupného do KPN lze najít na webu KPN.

"Na rozdíl od polských národních parků, kde návštěvníci vstupné platí už téměř 30 let, na území českých národních parků vstupné vybírat možné není. Neumožňuje to platná legislativa. Přesto průzkumy veřejného mínění, které Správa KRNAP na toto téma nechala zpracovat, ukazují, že návštěvníci by zpoplatnění vstupu na území národního parku podpořili," uvedl Drahný. S potenciálním zavedením vstupného do KRNAP ve výši 30 Kč na osobu a den by podle něj souhlasily téměř dvě třetiny návštěvníků.

"Podpora vstupného roste nejen s věkem, ale také s frekvencí návštěv. Tedy čím častěji a déle lidé do Krkonoš jezdí, tím jsou ochotnější za vstup do národního parku platit. Turisté procházející po hřebenové Cestě česko-polského přátelství vstupné do KPN neplatí vzhledem k přeshraničnímu charakteru cesty," uvedl Drahný.

KRNAP se i s ochranným pásmem rozkládá na 55 000 hektarech na území okresů Trutnov, Semily a Jablonec nad Nisou. Společně s polským národním parkem tvoří největší chráněnou přírodní oblast ve střední Evropě. Krkonošský národní park byl založen v roce 1963 a je nejstarším národním parkem v ČR.

