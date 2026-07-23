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Polský prezident podruhé navrhl referendum o Green Dealu

23.7.2026 18:55 (ČTK)
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Zdroj | Depositphotos
Polský prezident Karol Nawrocki dnes oznámil, že předložil druhý návrh na vyhlášení referenda o klimatické politice Evropské unie známé jako Green Deal. Návrh Nawrockého, který má blízko k národněkonzervativní opozici, by musel podpořit Senát, kde mají ale většinu strany proevropské vládní koalice. Prezidentovi odpůrci obvinili hlavu státu, že chystá půdu pro vystoupení Polska z EU.
 
Předchozí prezidentův návrh senátoři v květnu zamítli kvůli formulaci otázky, zda voliči jsou "pro realizaci unijní klimatické politiky vedoucí k růstu životních nákladů, cen energií i vyšším nákladům na podnikání a zemědělskou činnost".

"Při prvním pokusu nevyhovovala otázka, a tak jsme připravili v prezidentské kanceláři úplně jinou, novou a jednoduchou otázku, zda 'jste pro to, aby Polsko realizovalo klimatickou politiku Evropské unie?'," řekl Nawrocki podle tiskové agentury PAP.

Prezidentův návrh již v sobotu avizoval šéf prezidentské kanceláře. Následující den místopředsedkyně Senátu Magdalena Biejatová z koaliční Levice prohlásila, že prezidentovy záměry nemají nic společného s bojem proti klimatickým změnám.

"Nedělejme si žádné iluze. Prezident Nawrocki nedbá o zastavení změn klimatu, abychom se neuvařili, netrpěli výpadky v dodávkách vody a elektřiny. Místo toho se prezident Nawrocki znovu pokouší vyhlásit referendum, jehož jediným cílem je vytvořit ovzduší pro odchod z Evropské unie. Nedělejme si iluze: vystoupení z unijní klimatické politiky znamená vystoupení z EU, a na to tlačí prezident Nawrocki," prohlásila podle serveru Wirtualna Polska Biejatová.

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