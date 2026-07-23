Polský prezident podruhé navrhl referendum o Green Dealu
"Při prvním pokusu nevyhovovala otázka, a tak jsme připravili v prezidentské kanceláři úplně jinou, novou a jednoduchou otázku, zda 'jste pro to, aby Polsko realizovalo klimatickou politiku Evropské unie?'," řekl Nawrocki podle tiskové agentury PAP.
Prezidentův návrh již v sobotu avizoval šéf prezidentské kanceláře. Následující den místopředsedkyně Senátu Magdalena Biejatová z koaliční Levice prohlásila, že prezidentovy záměry nemají nic společného s bojem proti klimatickým změnám.
"Nedělejme si žádné iluze. Prezident Nawrocki nedbá o zastavení změn klimatu, abychom se neuvařili, netrpěli výpadky v dodávkách vody a elektřiny. Místo toho se prezident Nawrocki znovu pokouší vyhlásit referendum, jehož jediným cílem je vytvořit ovzduší pro odchod z Evropské unie. Nedělejme si iluze: vystoupení z unijní klimatické politiky znamená vystoupení z EU, a na to tlačí prezident Nawrocki," prohlásila podle serveru Wirtualna Polska Biejatová.
reklama